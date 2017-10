Revienta presa y ríos llegan a su máximo nivel en Orizatlán -Autoridades se activaron este sábado para tratar de evitar tragedias. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Sumario: Nuevamente pobladores de las riberas de los ríos, arroyos y presas volvieron a sentir temor. Vecinos de Prolongación 20 de Noviembre volvieron a sufrir inundaciones ante el desbordamiento de una presa particular que se encuentra a un costado. Los ríos se mostraron a su máximo nivel la mañana de este sábado, por lo que se activó nuevamente la alerta. La vía Talol volvió a sufrir deslaves del cerro, debido al reblandecimiento de la tierra después de más de una semana de lluvias. El río Talol también llegó a su máximo nivel y las corrientes alcanzaron a cruzar por encima del puente. San Felipe Orizatlán, Hgo.- Después de las fuertes lluvias que se estuvieron registrando el pasado viernes por la noche, este sábado autoridades activaron una alerta para informar a la población sobre los estados en que se encuentran los ríos, los cuales amenazaban con desbordarse, mientras que una presa particular reventó. Este sábado por la mañana, personal de Protección Civil municipal y de Obras Públicas se activaron luego de que se lanzara una alerta en la que solicitaban a la población se mantuvieran al pendiente de cualquier llamado de evacuación, debido a que los ríos habían alcanzado niveles muy altos y amenazaban con desbordarse. A temprana hora en la alcaldía, autoridades municipales arribaron para emprender recorridos en diversas zonas del municipio a fin de descartar daños por las fuertes lluvias, por ello personal de Protección Civil y Obras Públicas se desplazaron hacia la avenida Prolongación 20 de Noviembre, en donde una presa particular, propiedad de una familia de apellido Castillo, comenzó a desbordarse hacia los costados inundando los predios de las familias de dicha avenida, por lo que el personal municipal tuvo que abrir una brecha con maquinaria y palas para poder desfogar el agua hacia unas alcantarillas. Las familias afectadas lanzaron un llamado a los dueños del terreno, en donde se ubica la presa, para que coloquen muros o bien que la tapen porque aseguran, que cada año viven la misma situación, sufren daños en sus bienes y los propietarios hacen caso omiso, se deslindan de responsabilidades. Mientras tanto los dos ríos que cruzan por el municipio se encontraban a su máximo nivel, y en el camino hacia Talol hubo algunos deslaves de tierra y piedra del cerro que se encuentra a un costado de la carretera; en la comunidad el río también estuvo amenazante, mientras que las fuertes corrientes impactaban el puente construido en el lugar y conductores temían pasar por dicha vía. De acuerdo al pronóstico, las lluvias podrían continuar en los próximos días por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse al tanto y que en caso de que se hiciera un llamado oficial para la evacuación que respondan rápido y traten de llevar únicamente documentos y objetos de valor, dijeron que es importante que los tengan a la mano en una bolsa de plástico. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fin al paro laboral del CBTa No 5 de Huejutla Clausuran cantina y detienen a propietario Ebrio sujeto agredió a su padre y fue detenido Vecinos de El Vergel piden Que se realicen acciones Gobierno Municipal prepara Xantolo 2017