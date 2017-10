MC busca tener contacto con la gente, no sólo en campañas Luis Ángel Ramírez asegura que han buscado fortalecer los sectores más descuidados. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Lic. Luis Ángel Ramírez Cruz, Comisionado de Movimiento Ciudadano. Sumario: Actividades culturales así como deportivas con niños y jóvenes han permitido un mejor acercamiento. Jaltocán, Hgo.- “Algunos sectores de la población han sido descuidados por las autoridades y es por ello que a través de Movimiento Ciudadano se busca atender sus necesidades e impulsar actividades que garanticen un bienestar”, señaló en entrevista Luis Ángel Ramírez Cruz, Comisionado del partido MC en el municipio. Ramírez Cruz dijo, que personas que han pertenecido a otros partidos se han acercado a Movimiento Ciudadano por que han visto el trabajo que se realiza, que hay personas de todos los niveles económicos y pensamientos, “hay un reto de demostrar a la gente que no somos selectivos con las personas que entran al movimiento”, recalcó. Dijo que en MC buscan que participen todos y no porque hayan estado en un partido o hayan sido líderes se les da un trato preferencial, por ello es que todos los que participan se han enfocado en atender las áreas que han sido descuidadas por las autoridades como la cultura, el deporte, la juventud y la niñez. El representante de Movimiento Ciudadano mencionó, que con el trabajo que han estado realizando han buscado demostrar a las personas el compromiso con la sociedad y que no sólo buscan llegar a la presidencia y estar en el poder para empezar a trabajar, explicó que han buscado el acercamiento en los barrios y que posteriormente algunas comisiones acudirán a las comunidades a prestar servicio a la sociedad, “queremos que haya un bienestar y avance en el municipio”, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Continúan en espera de dren pluvial para evitar inundación Riesgo de inundaciones ante basura arrojada a las calles Alumnos de Bachillerato participaron en Rally Fuerte lluvia causó daños a productos de comerciantes Apatía y división generan estancamiento de obras