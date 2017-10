Clausuran cantina y detienen a propietario San Felipe Orizatlán, Hgo.- Por no acatar las disposiciones establecidas en los lineamientos de permisos para negocios con venta de cerveza y bebidas embriagantes, autoridades llevaron a cabo la clausura de una cantina y la detención del propietario de la misma. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios El bar La Taberna fue clausurado nuevamente al no cumplir con el permiso necesario para su funcionamiento. Sumario: Autoridades siguen aplicando sanciones a dueños de bares y cantinas. El pasado viernes por la noche, agentes de la Policía Municipal llevaron a cabo un operativo de vigilancia, logrando verificar que un negocio que opera sin el permiso para el funcionamiento como cantina, se encontraba abierto a pesar de que ya había sido sancionado en una ocasión por lo que los elementos procedieron a la clausura del local y a la vez a la detención del dueño. La clausura se realizó en el establecimiento denominado “La Taberna”, ubicado en la avenida Felipe Ángeles, en donde fue detenido el dueño y encargado de nombre Juan Carlos M. M., debido a que el pasado 11 de septiembre se le notificó que tenía que cerrar su negocio por no cumplir con los lineamientos de operación establecidos por parte de la autoridad, ya que funciona con un permiso que es rentado o prestado para el servicio de miscelánea con venta de cerveza para llevar. Sin embargo debido a que la cantina continuaba funcionando a pesar de la multa establecida en el primer oficio, las autoridades procedieron a la clausura y la mañana de este sábado lanzaron un exhorto a todos los propietarios de cantinas y bares para que respeten las disposiciones y que cumplan con sus permisos, de no ser así se aplicarán multas y detenciones tanto si funcionan sin permiso como si no se respeta el horario, ya que a partir de las 22:00 horas deben de cerrar pero también de dejar de haber actividad en los negocios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fin al paro laboral del CBTa No 5 de Huejutla Revienta presa y ríos llegan a su máximo nivel en Orizatlán Ebrio sujeto agredió a su padre y fue detenido Vecinos de El Vergel piden Que se realicen acciones Gobierno Municipal prepara Xantolo 2017