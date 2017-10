Fin al paro laboral del CBTa No 5 de Huejutla Reiniciaran clases este 2 de octubre, representante Sindical. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Luego de signar acuerdos, entre los cuales se logra la remoción del director, personal del CBTa No 5 anunció que será este lunes 2 de octubre del 2017, cuando reanuden clases en este plantel del nivel medio superior de la ciudad de Huejutla. Huejutla, Hgo.- A 9 días de declarar la suspensión de labores por tiempo indefinido en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) No 5 de esta ciudad, gracias a la disposición mostrada por parte de la base trabajadora, representada por Jesús Alberto Segura Quintero, Secretario General de la Delegación Sindical D-II-16 del SNTE y la mediación de Francisco Bautista, del Colegiado del Nivel Medio Superior de la Sección XV del SNTE, se levantó el paro que inició el 21 de septiembre, situación por la cual será este lunes 2 de octubre cuando reinicien actividades educativas en este plantel. Así lo dio a conocer personal de este centro educativo del nivel medio superior, quien además comentó que a decir del representante sindical, la actitud mostrada por las autoridades educativas dejo mucho que desear, toda vez que ninguno de ellos hizo acto de presencia en el lugar para atender lo relacionado con este conflicto, “solo desde la comodidad de sus oficinas tuvieron a bien sostener mesas de dialogo con la representación de la Sección XV del SNTE”, reprocharon. Dejaron ver que no obstante al desaire de sus autoridades, gracias a la disposición y compromiso de los trabajadores del CBTa No 5, se acordó aceptar la propuesta emanada en una de las mesas de dialogo llevada a cabo en Pachuca; consistente en retirar al Ingeniero Tomás Villanueva Cortez del cargo de director y reubicar a la docente del área de humanidades que se había asignado a este centro educativo ya que sus servicios no son necesarios, agregaron. Se da a conocer también que se estableció un periodo de 15 días para asignar al nuevo director del CBTa No 5 de Huejutla, mientras tanto, se comisiona al Ingeniero Héctor Martínez Catarina, Subdirector Técnico, como encargado interino del despacho de dirección, con la única condicionante de que se inicien las clases de manera inmediata este lunes 2 de octubre del año en curso. Trabajadores del CBTa No 5 detallaron que una vez aceptada la propuesta y actuando de buena fe, se estableció comunicación con el encargado del despacho para hacerle entrega de las instalaciones, rehusándose a llevar a cabo esta actividad, argumentando que esto era por instrucciones del licenciado Brigido Olvera Téllez, funcionario de la Subdirección del Enlace Operativo de la DGETA en Hidalgo. Po r su parte el representante sindical de este centro educativo lamenta las actitudes mostradas por las autoridades educativas, de las cuales aseguró quienes conociendo la problemática que se vivía al interior de este plantel educativo del nivel medio superior hicieron caso omiso a ellas al no atenderlas oportunamente. Negándose ahora a recibir las instalaciones para estar en condiciones de reiniciar las clases este lunes 2 de octubre del año en curso. Anunció además que los trabajadores estarán presentes este lunes a primera hora para retomar sus actividades docentes y administrativas, lo cual será posible, advierte, si las autoridades educativas asumen su papel apegados al funciograma y a la ética social que el encargo que exige. El representante sindical Jesús Alberto Segura Quintero, agradeció a la sociedad las muestras de solidaridad, a los padres de familia su paciencia y a los estudiantes su comprensión, comprometiéndose a redoblar esfuerzos para hacer de este plantel educativo lo que un día fue. También reconoció el trabajo realizado por la Sección XV del SNTE representada en nuestro nivel por el Lic. Francisco Bautista, “gracias por su apoyo, respaldo y acompañamiento en este conflicto que si bien aún no termina, gracias a su mediación ha tomado un cause con miras a tener en el corto plazo una solución definitiva y duradera”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Clausuran cantina y detienen a propietario Revienta presa y ríos llegan a su máximo nivel en Orizatlán Ebrio sujeto agredió a su padre y fue detenido Vecinos de El Vergel piden Que se realicen acciones Gobierno Municipal prepara Xantolo 2017