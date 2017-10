Espejeando. Inauguraron el gobernador del estado Omar Fayad Meneses y Victoria Ruffo la feria de San Francisco en Pachuca en su edición 2017, una gran asistencia, mucho colorido y con una voz romántica como el cantante Napoleón quien puso a cantar a los asistentes. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Y pues Pachuca llena de historia, gastronomía, tradiciones, recibió a miles de visitantes, se dio un acercamiento muy estrecho con los ciudadanos, se hizo un recorrido por los espacios de exposición que por cierto muy variado. El gobernador se muestra muy accesible ante la gente, durante el recorrido por las exposiciones diversas personas se le acercaban, el acceso al máximo evento convoca de este 28 de septiembre y hasta el 22 de octubre, los costos están accesibles. Por otro lado, en el Congreso del Estado se comienzan a dar con todo; la legisladora panista Gloria Romero de León se dijo incómoda tras que en la sesión ordinaria número 85 en el Congreso del Estado de Hidalgo, durante la discusión para el nombramiento de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Daniel Andrade Zurutuza, solicitó a la legisladora “con todo respeto diputada, ya no pida la palabra”; la organización “Colectiva de Mujeres Contra la Violencia” emitió un documento al Congreso calificando lo anterior como “violencia política”, y le solicitan al legislador ofrezca una disculpa pública, además de alertar de que van sobre rutas legales y exigen que “La violencia contra las mujeres debe ser erradicada del Congreso de Hidalgo”. El tema es sensible, Daniel Andrade, de acuerdo a la legisladora, asegura estaba molesto porque tenía que irse a convivir con sus amigos. El legislador Daniel Andrade niega esto. Zunoticia pudo tener ambas entrevistas de una controversia que por supuesto surgió en tribuna del Congreso y se mantiene fuera del mismo. Andrade Zurutuza rechaza tal situación y dice que hubo señalamientos variados de algunos legisladores y solo se lo cargan a él. Añadió que sería incapaz de tal situación, sin embargo las acusaciones que se hacen ya de manera pública, la legisladora Gloria Romero León y una asociación de mujeres, son reales. El legislador que se dice es asediado por algunos medios, que refiere solo le ven lo negativo, el presidente del PES estatal pretende auto victimizarse, primero porque el tema no es de los medios de comunicación, lo saca una legisladora y un grupo de mujeres en una exposición pública, de que anda haciendo aperturas y demás cuestiones de interés político, es su plan de vida que asumió como responsabilidad, ha priorizado su futuro en la política y eso no es algo que nos incumba a los medios. Lo que sí parece es que se ha perdido el encanto con que tomaron a la mayoría de la sociedad de Huejutla por sorpresa, levantaron una gran expectativa y ahora es normal que algunos comiencen a pensar diferente, otros mantengan la esperanza del compromiso asumido, pero finalmente todo es de acuerdo al cristal como se vea. Es decir, el legislador pretende un escenario de terciopelo, tras los compromisos asumidos con la sociedad y que a la hora de la respuesta es normal, luego no todo se alcanza a cumplir. Pero de los temas legislativos, una de sus propuestas como fue su anuncio donde exhortó a los ayuntamientos pertenecientes a la región huasteca de que elaboraran la solicitud dirigida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el cambio de tarifa de cobro por energía eléctrica, que daría un supuesto mayor margen de consumo a la ciudadanía a un costo más bajo. La sociedad, suponemos que esta propuesta ya causó efecto y les llegó el recibo de energía eléctrica ¿con una tarifa inferior? Y si lo que dijo es cierto de las intensas lluvias, de que la sensación térmica llegan a los setenta grados, sesenta y cincuenta, las afectaciones a los productores en todos los sentidos pero sobre todo el excesivo cobro del gasto de energía de aires acondicionados o ventiladores. Su pronunciamiento de que la tarifa de cobro de energía eléctrica, de Verano 1-B en un municipio de los más calurosos del país, y cuál es la respuesta de la CFE. ¿Los ciudadanos ya tienen su ahorro de energía? O solo fue una propuesta que le permitió salir al paso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.