En un recorrido por el lugar, vecinos de este sector, mencionaron que en semanas pasadas padecieron las inclemencias del clima, donde a consecuencia de las lluvias se generó que varias coladeras colapsaran generando el derrame de aguas negras, ocasionando asi una fuerte pestilencia además de enormes lagunas que se forman derivado de la mala calidad de obra en esta avenida. Del mismo modo, señalaron que una de las molestias de los vecinos es que se haya colocado los paraderos del transporte urbano sobre las banquetas, “hemos visto como personas en sillas de ruedas no pueden pasar, y otras más se tienen que bajar de la banqueta y exponerse a caminar sobre la vía de rodamiento, porque las bancas que se colocaron abarcan toda la acera”. También pidieron al gobierno local que haga lo pertinente, “no queremos obras de relumbrón, esa avenida no tiene ni el año de haberse rehabilitado y ya está en pésimo estado, y se anunció que fue una obra de alto impacto, pero gracias a las lluvias estamos viendo que no son tan buenas”, finalizaron.