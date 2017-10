En riesgo 50 hectáreas de caña por las lluvias Porque la semilla que apenas se sembró la semana pasada no brotaría En caso de que continúen las lluvias para los próximos días, se corre el riesgo de que se pierda la producción de caña en cerca de 50 hectáreas porque la semilla que apenas se sembró la semana pasada no brotaría alertó lo anterior Antonio Juárez Torres líder de productores de la CNC del Ingenio Plan de Ayala. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ANTONIO JUÁREZ Torres dirigente de cañeros del IPA Añadió que tras las lluvias registradas la semana pasada, diversos productores se animaron a sembrar la semilla pensando que serían ligeras sin embargo, los tomó por sorpresa la gran cantidad de precipitación que cayó en estos días. “Nos adelantamos pensando que ya no iba a llover mucho este fin de mes y fue todo lo contrario; vamos a esperar unos cinco o seis días más a ver cómo se comporta el tiempo que de ya no seguir la lluvia, si salen unos días de sol no tendríamos problemas pero sí si continúan” expresó. Juárez Torres agregó que se llevan un aproximado de 450 hectáreas ya sembradas las cuales están fuera de peligro porque la semilla ya brotó pero el problema radica en esas 50 hectáreas que recientemente se acaban de sembrar. “Hay algunos que todavía no se quieren arriesgar porque todavía persiste la humedad y hasta finales de octubre o noviembre todavía tenemos tiempo para las siembras” expresó y confirmó que el 14 de noviembre sigue siendo la fecha para el inicio de la siguiente zafra 2017-2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Concientizan en el Día Mundial del Corazón Se acabó recurso para el envío de jornaleros Evaluación educativa tiene a 28 docentes en la cuerda floja Avanza la regularización de Troncones y Estación Valles Duro recorte en este año para proyectos productivos