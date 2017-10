Evaluación educativa tiene a 28 docentes en la cuerda floja Un total de 28 profesores de todo el estado potosino, están en la cuerda floja ya que en el mes de noviembre, por tercera ocasión serán sometidos a la evaluación educativa ya que en las dos ocasiones anteriores no resultaron idóneos por lo cual, de volver a tener el mismo resultado negativo ya no podrán seguir dando clases frente a grupo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ALEJO RIVERA ÁVILA Secretario General de la Sección 26 del SNTE Lo anterior fue informado por el secretario general de la Sección 26 del SNTE Alejo Rivera Ávila quien añadió que en el mes de noviembre, en San Luis Potosí serán evaluados más de 4 mil 500 maestros de los cuales más de mil 500 lo hacen de manera voluntaria en tanto que el resto fueron sorteados. Abundó que desde la aplicación de la Reforma Educativa, en San Luis Potosí han sido evaluados un total de 13 mil maestros de los cuales 28 de ellos en las dos ocasiones anteriores salieron con no aptos por lo cual, de acuerdo a lo que establece la Ley de Servicio Profesional Docente no podrán seguir frente a grupo. Como organización sindical dijo que están saliendo al encuentro de cada uno de esos docentes “para que en la etapa en donde ellos fueron insuficientes, asesorarlos para que ellos puedan en esta tercera oportunidad, brincar el proceso de evaluación. También la SEGE los está focalizando porque le interesa al gobernador, que no haya ninguno solo que vaya fuera de esta tercera oportunidad” agregó. Rivera Ávila por otra parte agregó que la Sección 26 del SNTE abrió un diplomado titulado “Los Retos de la Reforma y la Evaluación Educativa” en donde las ocho regiones del estado sindicalmente hablando están trabajando con cerca de 2 mil compañeros maestros” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Concientizan en el Día Mundial del Corazón En riesgo 50 hectáreas de caña por las lluvias Se acabó recurso para el envío de jornaleros Avanza la regularización de Troncones y Estación Valles Duro recorte en este año para proyectos productivos