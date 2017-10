Concientizan en el Día Mundial del Corazón En el marco del Día Mundial del Corazón, la asociación de Químicos en Movimiento emprendió este viernes la entrega de información para la concientización del cuidado de ese órgano vital, del cómo llevar una dieta nutritiva y además llevó a cabo el chequeo de la presión arterial entre peatones en la zona centro. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios MEDICIÓN DE HIPERTENSIÓN arterial se hizo a transeúntes incluso hasta taxistas en el Día Mundial del Corazón La QFB Fabiola García Álvarez expresó que el corazón es el encargado de bombear la sangre con oxígeno y nutrientes al resto de los órganos y su mal funcionamiento es una de las principales causas de muerte en las personas sobre todo por los infartos. “Es un problema silencioso que a veces no nos damos cuenta que lo estamos padeciendo hasta que no tenemos un infarto; nuestro organismo nos da síntomas como dolor de cabeza, sentimos opresión en el pecho” alertó. Agregó que la falta de ejercicio, no llevar una alimentación saludable que involucre verduras, granos sino que excedida en grasas, refrescos, eleva la probabilidad de sufrir de hipertensión arterial que conllevará a padecer problemas cardiovasculares que pueden llevar a la muerte. Detalló que este viernes, en la zona centro entregó trípticos informativos sobre el cuidado del corazón a los peatones, repartió fruta para promover los buenos hábitos alimenticios y además hizo lectura de presión arterial a quienes así lo permitieron. García Álvarez añadió que de las 30 tomas de lectura de presión arterial que realizó a las personas en la zona centro, la mitad de ellas presentaba hipertensión de los cuales la gran mayoría lo desconocía. Algunos de ellos, le dijeron que tenían dolor de cabeza, que se agitaban al caminar o tenían dificultad respiratoria, pero pensaban que se debía a otra causa pero al notificárseles que tenían presión arterial alta, se comprometieron a acudir con su médico para atención especializada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En riesgo 50 hectáreas de caña por las lluvias Se acabó recurso para el envío de jornaleros Evaluación educativa tiene a 28 docentes en la cuerda floja Avanza la regularización de Troncones y Estación Valles Duro recorte en este año para proyectos productivos