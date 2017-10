Se acabó recurso para el envío de jornaleros Los 2 millones de pesos que fueron destinados este año para el envío de jornaleros a otras ciudades fuera del estado por parte del Servicio Nacional de Empleo (SNE), se agotaron desde hace más de un mes y por tal motivo, ya no se les está apoyando con recurso económico. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JUAN MAXIMINO ÁVALOS responsable del programa de Jornaleros Agrícolas Lo anterior fue informado por Juan Maximino Ávalos encargado del programa de Jornaleros Agrícolas y Repatriados Trabajando del SNE en la huasteca quien detalló que este 2017, sufrieron un importante recorte presupuestal dado que el año pasado, recibieron 10 MDP para operar pero se los disminuyeron a 2 MDP solamente. Por ello, desde hace mes y medio ese recurso se acabó y ya no tienen fondos para apoyar a los cortadores de caña que parten por estas fechas al corte de caña en el municipio de El Higo en Veracruz. “Apoyamos a las empresas reclutando pero sin el apoyo que da el gobierno, ya la gente se acostumbró al apoyo y me está llamando pero ¿Qué les soluciono? Solo decirles la verdad, que el recurso se nos agotó” expresó el funcionario. El año pasado, indicó que lograron apoyar de 2 mil 500 a 3 mil jornaleros con un incentivo al partían a laborar y otro más cuando retornaban pero ahora, a lo mucho solo se beneficiarios a muy pocos para el corte de manzana, naranja y hortalizas. Maximino Ávalos agregó que en lo que resta del año, solo reclutarán personal sin dar apoyo y estará a la espera del inicio del 2018, de cómo viene la normatividad y el presupuesto a ejercer. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Concientizan en el Día Mundial del Corazón En riesgo 50 hectáreas de caña por las lluvias Evaluación educativa tiene a 28 docentes en la cuerda floja Avanza la regularización de Troncones y Estación Valles Duro recorte en este año para proyectos productivos