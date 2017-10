Lo anterior fue declarado por el alcalde de Tamazunchale Baldemar Orta López, durante su visita por este municipio, quien agregó “si podría afectar, siempre cuestiones imprevistas nos van a crear un desequilibrio en el gasto corriente en la programación de los recursos, sin embargo esperamos que no podamos tener situaciones de gravedad, a no meter recursos de manera imprevista que finalmente en cuestión de la naturaleza siempre vamos a tener ese tipo de comportamientos”, indicó. Reconoció que las zonas de riesgo aún son vigiladas de manera constante por las dependencias como “Chapulhuacanito que tenemos el antecedente de dos inundaciones de otros años, el río Moctezuma esos son las dos partes más complicadas que cuando es el exceso de lluvias al grado de que tenemos que tener albergues, los cuales ya están listos”, dijo. Mientras tanto durante el pasado viernes se presentó un “derrumbe de San Francisco en la sierra, el cual se atendió de inmediato para que no se interrumpiera el paso”, aseguró. Por ello remarcó que el gobierno a su cargo se encuentra al tanto de todo lo que acontece y buscando la alternativa de apoyo para la sociedad en general.