De acuerdo a los vecinos del fraccionamiento Buenos Aires y Loma Bonita, indicaron que en este tramo carretero, de manera constante se ven, caballos, mulas y vacas, pasteando sobre la carretera y salen de la nada, provocando accidentes, “salen de entre el monte, hay tumbando a motociclistas, conductores se han estrellado contra los animales, o han estado a punto de accidentarse”.

En este mismo sentido, conductores han reportado que en el tramo de San Isidro, y en Zacatipán, deambulan por la carretera federal y ya han sido varios accidentes que se han provocado por esta situación.

Por ello piden a los propietarios de los animales a que los amarre, “si no tienen lugar para tenerlos, pues que los vendan o los regalen, porque si andan deambulando y provocan un accidente y se llegan a morir entonces si salen los dueños, pero cuando no les pasa nada y provocan accidentes ahí si no se aparece nadie”, mencionó uno de los vecinos molestos.