En entrevista con este medio, Sánchez Flores, indicó, “es un evento que no tiene otro interés más que el convivir con la gente, escuchar sus inquietudes, escuchar propuestas que nos hacen de cara a un cambio por el municipio, no es un acto político, es un evento musical, yo creo que la gente espera divertirse, pasar un momento ameno con la familia, y este es un evento gratuito, pensado para la gente”. Añadió que de manera constante se han tenido reuniones con la ciudadanía, “no nos estamos adelantando a nada, somos respetuosos de los tiempos electorales, la gente nos ha buscado y los atendemos, los escuchamos y los conocemos, yo creo que toda aspiración es legítima, yo lo he expresado, pero tambien soy consciente de que debemos ser respetuosos de los tiempos”. El evento amenizado por el cantante de música regional mexicana, Juan Salazar, fue del gusto de la ciudadanía que asistió y disfruto de buena música en un ambiente familiar.