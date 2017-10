Hasta siempre amigo Carlos Se distinguió por un periodismo valiente, pero tuvo un lado humano muy elocuente, fue amigo de políticos, ciudadanos, dejó un esquema de un periodismo como el mismo decía SIN ATADURAS Este día 1 de octubre se nos adelantó al camino eterno nuestro amigo Carlos Dothé Mata incansable periodista y gran luchador social y días antes de caer postrado como los grandes árboles que mueren de pie me dijo cuándo recordábamos muchas cosas periodísticas de la década de los 90s NUESTRA LUCHA NO ERA CONTRA LOS GOBIERNOS sino que estábamos a favor de la dignidad humana y de la Justicia social junto con su hermano de Lucha Primo Dothé Mata. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sus padres originarios del estado de Hidalgo comerciantes Primo Dothé Y Tomasa Mata desde muy niños vivió con toda su familia en el callejón del Aguacate donde realizaron los estudios básicos y el momento clave de su juventud inicio en los años difíciles de los finales de la década de los 80s y principios de los años 90 donde el estado de SLP estaba sediento de libertad democrática en el cual fue parte coyuntural la filosofía del Dr. Salvador Nava Martínez Su esposa, e hijos como Salvador , Manuel y porque no decirlo hasta Conchalupe y jamás aceptaron la imposición y el triunfo ilegal del Lic. Fausto Loredo el cual se realizaron grandes manifestaciones hasta derrocarlo. Y fue así como ese año de 1991 surge el FRENTE CIUDADANO DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, y Carlos Dothé integrado en la lucha social junto con el Ing Primo Dothé nace el Semanario EL IMPARCIAL donde se aglutinan los más fuertes críticos sobre la política Neoliberal y que puso a temblar a muchos presidentes municipales y políticos de la época para buscar el mejoramiento de la dignidad humana y justicia social. Grandes momentos de la década siempre fielmente acompañando al Ing Primo Dothé en grandes manifestaciones de 15 a 20 mil ciudadanos o más, una lecha férrea para alcanzar los objetivos de apoyo a la clase rural… Digno es decirlo que el gobernador interino Sánchez Unzueta tuvo que ser tolerante para resistir, no asó a Leopoldino Ortiz Santos o Gonzalo Martínez Corbala que llegaba de Chile con buena reputación que hasta el puesto les costó porque no pudieron aguantar las presiones de esta organización. Uno de los momentos históricos fue aquel inolvidable 4 de agosto de 1997 fue cuando las cosas se recrudecieron en Tamazunchale y la historia fue tan fuerte que impactó a nivel nacional de gran trascendencia política. El director del IMPARCIAL Carlos Dothé se distinguió por un periodismo valiente, pero tuvo un lado humano muy elocuente, fue amigo de políticos, ciudadanos, dejó un esquema de un periodismo como el mismo decía SIN ATADURAS, libre como el viento dejando un gran ejemplo de lucha y tenacidad a sus hijos Karla Daniela, Carlos, y una gran familia y grandes amigos que lo vamos a extrañar…Su historia es muy larga dejando una gran estela de hechos de un verdadero Periodismo del IMPARCIAL SIN ATADURAS…….DESCANSE EN PAZ MI GRAN AMIGO CARLOS DOTHE MATA… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CHARCOS DE AGUA SE ESTANCARON EN BACHES DEL PUENTE METÁLICO Animales de potrero, deambulan por el tramo carretero Tamazunchale- San Martín Inicia construcción de calle en la Colonia XEW: Delegado EMT Rehabilitación de la Juárez ya presenta fallas y molestias Ameno convivio efectuaron ciudadanos