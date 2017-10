Apreciaciones Primero de Octubre, y tras la realización de los informes del segundo año de administración municipal, inicia la cuenta regresiva de los ayuntamientos actuales y por ende el inicio de la temporada política, aunque en Ciudad Valles, los destapes se han dado desde semanas antes. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este fin de semana, con pretexto de un festejo de cumple años, Angel Hernández Cruz ex regidor y ex priista, ahora apoyado por la agrupación Galileos, realizó una convivencia, donde se vio rodeado de algunas figuras políticas. Aunque abordado por los medios, Hernández Cruz trató de enfatizar que su evento no se trataba de cuestiones políticas ni un destape, desde semanas atrás se había venido barajando que esta corriente surgida del PRD, buscaría impulsar también una figura para buscar la alcaldía. Lo interesante sería saber qué partido político podría interesarse en los Galileos, cuando en su mayoría los que lo integran en Ciudad Valles, son ex miembros de otros grupos de donde no salieron muy bien librados. Quien durante los últimos días ha llamado la atención por la encomienda recibida por parte del presidente de la república, es el potosino Enrique Galindo, quien fue nombrado enlace del gobierno federal para las tareas de reconstrucción del Estado de Morelos, mismo que durante el fin de semana pasado en compañía del Director General del IMSS Mikel Arriola, recorrieron el municipio de Jojutla, uno de los más devastados por el terremoto. Sin duda alguna el acercamiento del maestro en las altas esferas del gobierno federal y por ende de la política, lo siguen posicionando como una de las cartas fuertes a lograr una de las posiciones en las candidaturas a senadores por el PRI. Afortunadamente a pesar de las fuertes lluvias que se han registrado en Ciudad Valles, la situación ha permanecido bajo control, debido a que el nivel del Río Valles al principio de este temporal se encontraba en una escala baja que ha permitido que se mantenga dentro de sus niveles. Aunque el monitoreo es constante, dado que se pronostican precipitaciones en los próximos días, lo que vendrá a mejorar las condiciones del campo, sobre todos para los cañeros quienes se encuentran a poco más de un mes del inicio de su zafra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones