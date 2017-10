Apreciaciones Tras la rendición de los informes de los alcaldes en la huasteca sur, han surgido una serie de críticas en torno a que la información que se brinda a la ciudadanía en los mensajes de los mismos presidentes deja mucho que desear ya que no se dieron a conocer cifras sobre las obras realizadas, ni se deja un panorama claro de lo que se habrá de realizar el próximo año. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que la impresión que se deja de forma general es que las administraciones prácticamente ya terminaron, lo que se alcanzó a hacer en estos dos años fue todo y el tercer año habrá de ser prácticamente de trámite para cerrar el periodo ya que se habrá de dedicar a la cuestión electoral. No porque los ayuntamientos de vayan a dedicar a promocionar candidatos, sino porque la misma ley electoral es muy restrictiva en cuanto a la aplicación de recursos para algunas obras y acciones, aunque se dará continuidad a las obras que fueron comenzadas en este año las cuales seguramente se inaugurarán pasando el proceso electoral. A quienes literalmente les llovió fue a los alcaldes de izquierda de los municipios de Tampacán y San Martín, afectando toda la logística que se había montado para los informes de los alcaldes, al grado que el agua ahuyentó a las personas y algunas otras de plano ni llegaron debido al mal tiempo, lo que causó que lucieran muy poco. Contrario a lo que se esperaba las corrientes contrarias a la administraciones no se hicieron presentes en los eventos de los informes, y prácticamente les pasó de noche, ya que públicamente no se ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. La declaración hecha por el secretario de trabajo del gobierno del estado, Manuel Lozano Nieto, respecto a que los salarios que se otorgan en las empresas locales superan los tres salarios mínimos, declaración que contrasta mucho con la realidad ya que de ser cierto esto al menos en la huasteca no habría tanta migración de jóvenes cada mes hacia otros estados de la república. Desafortunadamente las reformas fiscales aplicadas a pequeños negocios sofocan cada vez más las fuentes de empleo, por tanto muchos de los salarios que se ofrecen en el municipio son 60 pesos diarios, que difícilmente sirven para sobrevivir con los costos de rentas, transporte, alimentos, atención médica, entre otras necesidades básicas que no logran ser cubiertas, por lo cual la mejor opción para la población sigue siendo trabajar para el gobierno o migrar a otro lugar. Y quienes también padecen la falta de ingreso y además la extorsión de parte de las autoridades son los transportistas rurales, quienes acusan a la Policía Federal de pedirles una cuota diaria para dejarlos trabajar sobre tramos federales, lo cual termina menguando su ingreso ya que además de tener que entregar la cuenta al patrón, tienen que dejar el vehículo con gasolina, quedándose prácticamente con nada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones