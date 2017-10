Espejeando. Cuando más normal se apreciaba Huejutla, porque habría llegado el grupo táctico de seguridad, esa madrugada los ladrones provenientes del estado de México habrían determinado cometer hurtos, no solo en Huejutla, también en la sucursal Tamazunchale San Luis Potosí. Los ladrones habrían asumido un reto, el de cometer sus robos en un solo viaje, así como de pasadita Huejutla también fue visitado. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El secretario de seguridad nos habría dado a conocer la detención de una persona, el cual portaba una pistola, el tema parecía iba bien encaminado, pero no sabemos si esto tiene que ver con otros delitos, como el de robo de autos. Con la detención de tres implicados en el robo de la tienda trasnacional Coppel solo se confirma qué tan vulnerables somos en materia de seguridad, pero también que hay efectividad en nuestras corporaciones, la queremos ver más seguido y contundente. El indicativo también es de que somos vulnerables en materia de seguridad, solo imaginar que unos chilangos llegan y se roban una tienda en una madrugada ¿sin ayuda de ladrones locales? O fue algo fortuito, aislado. El tema es interesante porque estos tres detenidos con nueve cajas de mercancía, dos vehículos, lo que podría ser, especulando, que solo es parte de lo robado, y que el resto ya estaba en su destino. Por otro lado, las autoridades de salud no se dan a basto con el problema del mosco trasmisor del dengue, zika y chikungunya, súmele la intensidad del agua de lluvia que se ha dejado sentir a últimas fechas y la que habrá de llegar, es importante recapacitar en la colonia, en la comunidad y poner todos manos a la obra. A todos nos consta el sondeo que hace la secretaría de salud, el abate que anda poniendo en los cuerpos de agua, los esfuerzos con fumigación, que muchas veces solo los vemos pasar, pero nadie analiza cuanto le cuesta al estado el personal humano, las unidades, el material, todo se hace con una sola intención, eliminar el mosco o al menos controlarlo, pero es ahí donde la sociedad entra a participar desde casa descacharrizando el patio. Si bien hay algunas situaciones criticable al sector salud, por ejemplo hacer esa encuesta cara a cara para saber de la afectación que se tiene por familia, es sencillo ahórrense una lana. Si se coordinaran con todos los médicos de 25 pesos que dan consulta en Huejutla, ahí les pueden pedir sus bitácoras de atención, nombre apellido, lugar de procedencia del paciente y súmenselo a lo que dice la clínica de salud y por supuesto el hospital regional de Huejutla, no hay que caminar mucho para conocer los tremendos niveles de este problema que si bien es endémico en la región, también debe ser controlado con intensidad en fumigaciones. No porque la zona tenga como flagelo este problema, no se pueda controlar a la menor expresión los índices de enfermos, la secretaría lo sabe, podrán decirnos ellos de acuerdo a sus estadísticas. El conflicto debe estar centrado en el respaldo y apoyo de los ayuntamiento, porque cada vez más el mosco sufre una multiplicación y fortalecimiento ante los intentos por controlarlo con fumigaciones. Es decir para mover toda esa masa humana que se necesita, se contrata personal extra que pagan los ayuntamientos, ahí es donde se debe central esta observación, que este personal, primero, sí exista, que cumpla con el objetivo primordial de sumarse a los esfuerzos por combatir este tipo de problemas. Es decir que la nómina de apoyo sea real, porque luego este tipo de coyunturas en los ayuntamientos sirven para meter al compadre, al amigo que no trabaja y que solo se presenta cada quince días a cobrar y no a realizar sus actividades de acuerdo a lo que se hace en compromiso. Tenemos un panorama difícil pero no imposible ante este problema, donde debemos todos entrarle; cada día con estas lluvias que llegaron millones de huevecillos del mosco cumplen su cometido de incubar y nacer, las enfermedades de este tipo se incrementan y ante eso solo hay una forma: Comprometernos desde casa o comunidad poner manos a la obra, eso nos quita muchos riesgos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.