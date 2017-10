Socorro Medrano Llamas, en entrevista, explicó que se vieron en la necesidad de hacer presión al realizar un plantón frente a la Secretaria General del Ayuntamiento en busca del presidente, siendo recibidos por el Secretario particular José Antonio Vidales Romero, quien recibió por tercera ocasión el pliego petitorio, donde los policías solicitan entre otras cosas un incremento de sueldo, seguro de vida, seguro de gastos mayores y seguro social. Además de pedir un arreglo con el director de tránsito municipal, “ya que hay una inconformidad por parte de agentes viales, ante la actitud negativa del director Javier Terrones, con quien se tendrá que dialogar, ya que son compromisos políticos” acotó. En el tema de uniformes Medrano Llamas refirió que no han llegado debido a que es parte del recurso federal, y no cuentan con fecha para ser entregados a los elementos faltantes.