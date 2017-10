La mañana de este lunes sobre Prolongación Juárez, la circulación se notaba lenta, esto debido a una serie de baches que se encuentran en la zona, tras los días lluviosos. Con el solo de este lunes, se pudieron apreciar las dimensiones de lo que en un momento fueron baches y ahora se podría decir que son enormes agujeros de aproximadamente entre quince a veinte centímetros, de un uno a uno y medio de ancho. Por lo que automovilistas tenían que detener sus unidades para pasar con cuidado, en la zona o darle vuelta mientras que no circulaba carros en sentido contrario, aunque algunos no fueron tan afortunados, ya que la tarde del domingo un sedán, propiedad de José Luis Márquez, que realizaba apoyo a una peregrinación cayó en un bache llevándose parte del chasis y desprendiendose un neumático. El afectado solicitó la reparación de los daños, ya que se afectó la manguera de freno y otras piezas que hacienden hasta seiscientos pesos, además de que motociclistas han resultados lesionados en el mismo lugar, durante la noche, cuando casi no se percibe la dimensión de los agujeros. Los conductores se manifestaron molestos por esta situación esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto y se resuelva cuanto antes la situación.