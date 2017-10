Se deslinda SCT de supuestos chantajes a los transportistas “En lo que respecta a nuestra institución en afectar al transporte lo desmiento categóricamente en ese aspecto y cualquier situación que se presente de esa naturaleza se tendrían que desarrollar la denuncia ante la institución que corresponda”, Leoncio Abel Durzo, delegado de la SCT. Ante las cuotas que federales les realizan a los transportistas que solo buscan un mejor ingreso el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mencionó que solo su instancia esta para mejorar el servicio del transporte y quienes sean afectados por extorsiones que denuncien el hecho en las instancias correspondientes. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Leoncio Abel Durzo Hernández, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Huasteca Sur. Leoncio Abel Durzo Hernández, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Huasteca Sur dijo, “en lo que respecta a nuestra institución en afectar al transporte lo desmiento categóricamente en ese aspecto y cualquier situación que se presente de esa naturaleza se tendrían que desarrollar la denuncia ante la institución que corresponda para deslindar cualquier irresponsabilidad ante la situación de mis colaboradores estamos trabajando y estamos para atender la problemática del transporte, no para generar violencia que es algo que no va conmigo y si existen pruebas que se tenga que realizar”. Expresó, “nosotros somos una institución encargada al servicio del transporte y mejoramiento del servicio del usuario, la situaciones de carácter penal están las Agencias del Ministerio Público y en donde se pueden desarrollar las situación y por otras situaciones de carácter federal y yo en esto no tengo que ver, a mis compañeros del trasporte solo les puede decir que quienes sean afectados con extorsiones realicen la denuncia correspondiente, ya que ellos solo buscan un mejor ingreso para sus familias en su trabajo digno”. Por otro lado dijo, “al transporte de la Huasteca Sur solo se le recomienda a que extremen las precauciones en las lluvias y abocarse al manejo, evitar la distracción del celular y ante la situación de lluvias las condiciones de vías nos obliga a estar al pendiente del uso del manejo en los transportistas”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Presionan policías respuestas a pliego petitorio presentado al Ayuntamiento Tras lluvias se forman grandes baches en la avenida Juárez Se realizarán trabajos de bacheo en la Avenida Juárez Suspenden bombeo del agua hasta que el nivel del río baje Con música y aplausos despidieron el cuerpo de Carlos Dothé Mata