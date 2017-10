Mejora de calles y abasto de agua piden en Rascón Rascón tiene 92 años de fundada, sin embargo no cuenta con servicios básicos de primera calidad. Un grupo de vecinos de la delegación de Rascón, realizó un acto pacífico de protesta durante el desarrollo del Homenaje a la Bandera en la Plaza Principal, pidiendo se les mejore el acceso principal, les arreglen el problema del desabasto de agua así como sea culminada la obra de introducción del drenaje, la cual está inconclusa. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios VECINOS DE LA DELEGACIÓN de Rascón dijeron que no se trataba de cuestiones políticas Con cartulinas en sus manos, los cuales alzaron durante el acto cívico, los vecinos de esa delegación pidieron solución a los servicios básicos, “alumbrado público en todas las calles de Rascón” “Queremos calles pavimentadas”, “Solución al drenaje”, “Agua potable las 24 horas”, fueron parte de las exigencias. La comitiva de vecinos fue atendida por autoridades municipales, quienes dialogaron en privado en la Presidencia Municipal antes de concluir el acto cívico. Posterior a esa reunión, uno de ellos Juan Huerta Quintero, aclaró que no se trata de cuestiones políticas sus demandas, sino de petición de servicios y obras de las cuales carecen. Acusó que hay deficiencia en el abasto del agua en los hogares, ya que solo por tres horas al día se cuenta con el servicio debido a la baja presión que se tiene en el sistema, además denunció que el acceso principal a la delegación está pésimo, lo mismo que el resto de las calles. Además, expresó que está inconclusa la obra de introducción de drenaje y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Evelia Lara por su parte expresó que entre vecinos conformaron un grupo de 110 personas todos de la delegación, para pugnar por mejoras y aclararon que Rascón tiene 92 años de fundada, sin embargo no cuenta con servicios básicos de primera calidad sino que están en el olvido. El compromiso del Ayuntamiento fue bachear el camino principal la siguiente semana si el clima lo permite y que la obra de drenaje será reactivada hasta el otro año por falta de recurso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Poco recurso recibe OP para bacheo de calles Secretario llama a seguir trabajando unidos Ayuntamiento donará las despensas del resto del año Surge otra organización campesina y de colonos Prepara gobierno municipal festejos de Xantolo 2017