Entrevistado al respecto, el jefe de la comuna, dijo respetar la opinión de Luis Mérida, porque se está en un país libre donde la opinión de los demás se respeta, sin embargo dijo no la comparte ya que aseguró ha cumplido cabalmente cada uno de los acuerdos pero sobre todo el principal que es el compromiso con la ciudadanía. El jefe de la comuna detalló que el ejercicio de responsabilidades principalmente se tiene que actuar con seriedad y responsabilidad que hasta el día de hoy su gobierno ha hecho. Aclaró, acepta las críticas y señalamientos de los cuales algunos comparte y otros no, sin embargo antes de emitir una opinión consideró se tiene que ser muy analítico en el tema que se aborda y dijo estar enfocado trabajando de manera fuerte en favor de las familias del municipio. El munícipe, reiteró haber dado cumplimiento en su momento a cada una de las alianzas y en ese contexto hasta este momento no ha faltado a los acuerdos y no acostumbra a faltar a la palabra. Mencionó desconocer cuál será la finalidad respecto a la declaración del ex alcalde panista Luís Mérida o si sea con tintes políticos. Mencionó que en este tipo electoral él se encuentra enfocado a lo que la responsabilidad lo llama y continuar avanzando en los diferentes temas del municipio y que saque provecho de la situación quedara en cada uno de ellos, mientras tanto, dijo su labor es continuar trabajando enfocado en lo que implica la responsabilidad que implica estar al frente de responsabilidad de un municipio.