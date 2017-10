Del PAN, como mal entendido reclamo de la falta de asistencia de dirigente estatal: FRD “No simplemente es un mal entendido, como le digo entendemos que el señor presidente tiene mucho trabajo y es por eso que manda alguien del comité, pero es simplemente un mal entendido”, indicó el dirigente municipal Panista. Coxcatlán, S.L.P.- Tras haberse dado a conocer que por tercera ocasión los panistas de este municipio habían sido plantados por su dirigente estatal ante los comentarios de los mismos, el dirigente municipal refuta y asegura solamente se tratan de malos entendidos. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Militancia panista molesta, piden que sean ellos quienes elijan al candidato y no sea impuesto por la Dirigencia Estatal a cargo de Xavier Azuara Zúñiga. “Es un mal entendido porque yo hable vía telefónica solicitando la presencia del señor presidente pero no me aseguraron que venía porque el tenía otro evento en Ébano, entonces hable con su Secretario Particular pero no me aseguraba, pero como yo había solicitado lógico, es el presidente pero ya después si él no puede que alguien del Comité Estatal haga presencia”, declaró Florencio Ramírez Díaz, dirigente del PAN en este municipio. Por ello al remarcar si esto se deriva de algún divisionismo o problema interno del partido, señaló “no simplemente es un mal entendido, como le digo entendemos que el señor presidente tiene mucho trabajo y es por eso que manda alguien del comité, pero es simplemente un mal entendido”, indicó. Como se diera a conocer en la edición del pasado 26 de septiembre, un día antes se había llevado a cabo una reunión de militantes del Partido Acción Nacional, en el cual el principal reclamo fue la falta de presencia del Presidente Estatal del blanquiazul y el requerimiento de que sea la misma militancia quien determine el candidato que habrá de representarlos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Comedores son Supervisados Retoman labores tras descanso del fin de semana Participarán con prototipos los alumnos del CBTIS 87 “Contento pero no satisfecho”; MMR No se dan abasto con el alumnado en el Cbtis 87