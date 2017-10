Par de abuelitos y su nieta están en la calle Autoridades de Protección Civil, la llevaron a las instalaciones de la Casa Nahuatl, donde permaneció con su esposo y su nieta durante dos meses, pero hace un par de días el encargado del lugar los corrió XILITLA, SLP- Humilde familia de la Colonia Tierra y Libertad clama ayuda debido a que no cuenta con un lugar donde vivir, les dieron posada en las instalaciones de la Casa Nahuatl, pero ya las sacaron con el argumento de que ya cumplieron dos meses, aseguran haber acudido al departamento de Trabajo Social del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, pero les dijeron que no hay para apoyos por lo que están solicitando a la ciudadanía que los ayude a construir su vivienda aunque sea de madera. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Les sacaron sus pertenecías a la calle y la lluvia ya les pudrió toda su ropa. Están solicitando láminas y madera para construir su propia vivienda en un terreno que le fue donado hace muchos años por un ex alcalde. Se trata de dos adultos mayores Josefina Hernández Ramos de 70 años de edad y su esposo Tomás Hernández de 72 años y una menor de 10 años, que fue abandonada por su mamá desde recién y en estos momentos duerme en un cartón y un pedazo de colchoneta vieja en un pequeño espacio que les fue prestado por un familiar quien ya los está corriendo de su casa. Josefina, relató a este medio que ella cuenta con un terreno en la misma colonia donde contaba con una choza pero debido a las malas condiciones en las que se encontraba su vivienda cuando llovía perdió sus pertenecías, por lo que autoridades de Protección Civil, la llevaron a las instalaciones de la Casa Nahuatl, donde permaneció con su esposo y su nieta durante dos meses, pero hace un par de días el encargado del lugar los corrió y se fueron a vivir a casa de un hermano de su esposo en la misma colonia, sin embargo la esposa de este les sacó toda su ropa a la calle y les está pidiendo que se vayan de su domicilio. Luego de una visita realizada por este medio al lugar donde actualmente están viviendo se pudo constatar las precarias condiciones en las que la humilde familia se encuentra viviendo, además de dormir el piso, que ni siquiera es de ellos. En la parte de afuera de la cocina se pudo observar todas sus pertenencias mojadas y en algunos casos podridas debido a la gran humedad del lugar. Para poder sobrevivir, Josefina a su avanzada edad sale a lavar ajeno y en ocasiones hasta limpiar solares con el apoyo de un güingaro porque su esposo ya no ve lo que lo imposibilita para salir a trabajar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Derrumbe amenaza Las Pozas de Xilitla Pese a lluvias mantienen Limpio Jardín Surrealista Personal de la SCT realiza conservación rutinaria Se inundan con excremento 4 viviendas en López Mateos Director de PC sólo fue a pedir un documento al kínder y se fue