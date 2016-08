Denuncia jornalero tratos inhumanos y amenazas No cuentan con los servicios básicos, se abastecen de agua de una presa que está contaminada con heces fecales además que han sido amenazados si tratan de exigir mejores condiciones. Matlapa, S.L.P.- Una llamada en donde una persona que aseguró estar en el estado de Durango en el rancho Jesús María, denunciaba que en ese lugar es tratado de forma inhumana, externando a la vez que se encuentra ahí desde el 20 de junio, ya que fueron a trabajar siendo enganchados por una persona de Axtla de Terrazas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Jornaleros piden ser rescatados por las condiciones inhumanas en que viven. Tras una llamada hecha por Reynaldo Hernández, quien dijo ser originario de la comunidad de Zacayo perteneciente a Matlapa, de manera textual dijo “estamos en el rancho Jesús María, Durango, estamos aquí pegado con Gómez Palacios, Durango, esta pegando con el rancho Las Lomas y El Guillermo, nos contrato Jesús Camacho Hernández, es de Axtla de Terrazas, yo me vine desde el 19 de junio, aquí llegamos el 20 de junio, aquí hacía calor y por una parte no la sufríamos tanto”. La llamada continuó, en la que el trabajador externaba detalles de su estancia en el estado norteño, “Cuando llegamos vimos que había una presa, pero no había donde hacer del baño, así que pus nos íbamos al monte, hicimos un hoyo cerca de la presa que está ahí, pero ahora con las lluvias simplemente pos todo lo que hicimos en este tiempo se fue a la presa y tenemos dos semanas ocupando agua de ahí, porque no tenemos de otra, por el momento no hay personas enfermas pero no tardan”. De la misma forma, expresó las precarias condiciones en las que se encuentran laborando, “Desde que llegamos nos dimos cuenta que no había servicios, no hay baños, donde lavar la ropa, el patrón tiene que mandarnos agua, llevamos dos semanas trabajando en el lodo, tomando agua de la presa en donde se va todo lo que hacemos a la orilla de la misma, nos dormimos en una galera que está cercada por block, pero no tiene ventanas, ni puertas ni nada, las literas que nos dieron para dormir, son de madera y tenemos que jalar un cartón o lo que podamos para que no nos lastimen las tablas” Este medio de comunicación indagó mas en el tema, preguntando ¿Cuánto les dijeron que les van a pagar y por cuánto tiempos es el contrato? “Nos dijeron que ciento cuarenta pesos, pero no sabemos cuánto nos va a pagar, porque nos venimos así a la brava, de que vamos y allá vemos, yo venía por 60 días, otros de cuarenta otros de noventa, y hasta ochenta días, a nadie nos dijeron la verdad, y según lo que nos comentaron, pero ahora nos están diciendo que tenemos que levantar todo, el nailon, las vigas y dejar todo limpio, eso no nos lo dijeron cuando nos contrataron”. Después de describir la situación diaria que enfrentan, agregó “la persona que nos contrató ase llama Jesús Camacho Hernández, él es quien tiene que dar la orden para que a nosotros nos regresen y nos paguen, al menos a mí me dijeron que si ya no quiero estar que me dan un mil ochocientos pesos que es lo del pasaje hasta mi pueblo y que deje de molestarlos” Finalmente dijo “he recibido amenazas, ya que he hablado con los demás jornaleros que están aquí, son casi 45 de por allá, de la comunidad de Zacayo, Ahuehueyo, de algunas comunidades de Axtla de Terrazas y de Aquismón e incluso de Coxcatlán, para que exijamos mejores condiciones, nos paguen y nos regresen a nuestros lugares, pero el encargado de nombre Manuel de Axtla de Terrazas, nos ha amenazado que estemos quietos si no nos van a golpear, temo por mi seguridad y ya lo único que pedimos es que nos lleven a nuestras casas y nos paguen, porque venimos a buscar el sustento para nuestras familias”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ayuntamiento dona láminas para techo a Secundaria 85 Rindieron cuentas y reeligieron a la APF de la “Jaime Nunó” Bono navideño para regidores sólo fue un comentario; RVG Capacitan en ética y valores a policías Asegura partido del Sol Azteca municipal que existe coordinación con CDE del PRD