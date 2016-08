Apreciaciones Los temas más sensibles entre la población es la salud, en algún punto esto tendría que brotar con quejas, con reclamos y Alfajayucan ya tronó, se dice que el hilo se rompe por lo más delgado y en este municipio, las quejas se han venido juntando en contra de los responsables de las tres clínicas con que cuenta el municipio San Francisco, Santa María Xiguí y la cabecera municipal; tienen los ciudadanos preocupación por el mal servicio que entregan a la población, en su mayoría gente de la comunidad que muy poco hablan español, se trata de un tema sensible. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Y las aberraciones de situaciones que se viven en estas ya llegaron al extremo, documentarán el fallecimiento de un bebé por lo que considera la gente falta de atención, se trata de un sencillo problema, los empleados de las clínicas simplemente perciben que su superioridad en conocimiento es mayor que el resto de la población, a quienes incluso les han dicho ignorantes, por que no entienden que el tiempo de los médicos y de las enfermeras es primero para atender el celular, su whatsaap, su llamada de la comadre o la venta de alguna prenda que como intento de tener un ingreso alterno a los servicios de salud, muchos le dan mayor prioridad. Se cansaron simplemente los ciudadanos y lo que ayer fue una simple convocatoria, los temas se extendieron, las quejas son interminables, que no les extrañe, que la sociedad les pide la cabeza de funcionarios de manera pública, pues esto ya se agotó en trámites y procedimientos, las quejas ya están en manos de Geraldína García desde hace cuatro meses, también los tiene Antonio Lechuga Reyes delegado federal de PROSPERA pues se trata de temas del general de la sociedad y entre ellas algunas integrantes del programa que atiende en el que le hicieron saber de la situación. Pero más allá de esto, el llamado fue para Omar Fayad Meneses a quien le hicieron un llamado para buscar una respuesta en su gobierno a temas esenciales, a la atención en materia de salud y dejan en claro las deficiencias de la estructura operativa del rubro mayormente delicado. Aparte de la mala atención, del mal servicio, el siguiente es la falta de medicamento en estas tres clínicas. Refieren con algunos ejemplos el “Ya me canse”, así abiertamente solicitan que se entienda la situación y se atienda, la realidad, esto parece apenas inicia, porque las damas estaban molestas y con clara determinación, que tras dar a conocer esto, estarían preparando el siguiente paso, pues hay detalles delicados. Agradecemos a estas mujeres valientes que optaron por buscar al medio que consideran podríamos darles la atención adecuada y comentaron, esto apenas inicia. Por otro lado, el segundo rubro importante es cuando se le toca la bolsa al productor, se trata del coyote que está afectando a nuestros productores de Tasquillo en el caso de la granada, que está precisamente en este momento produciéndose, varios ciudadanos de Tasquillo, hablaron a la redacción de Zunoticia para denunciar el abuso del que son objeto de parte de sujetos que vienen de la Ciudad de México y les compran su caja a 35 y 40 pesos, mientras estos según los productores- en la central de abastos las venden en 450 por caja. Estima se trata de un verdadero robo, que trataron de entablar comunicación con el aun alcalde Alberto Sánchez, pero esto lejos de atenderlos les dijo que ya se iba, que llevaba prisa, es decir les ignoró dejándolos con el problema, el tema es de varios de los productores que han estado quejándose. Por supuesto se trata de productores que no están organizado, no están en la sociedad y no cuentan con las capacitaciones adecuadas, no son parte de las listas de productores reconocidos por las autoridades en el estado, por que no se han querido someter a la capacitación que se les da. Esto no quiere decir que no por eso, tengan que regalar su producto, eso no es así, para eso las autoridades de gobierno pueden ser mediadores, pero les tocó un alcalde que ya anda más emocionado en Pachuca en su nueva casa, en sus nuevos quehaceres personales que en atender su pueblo incumpliendo en que sería alcalde los 4 años siete meses, este ya no quiere nada con la gente, lo que busca es pasar desapercibido para que no le pidan ni el saludo. Después de todo le cambio la vida al profesor. Alberto Meléndez en Actopan dejó en claro que el triunfo en el estado no hubiera sido posible sin tener al frente a Omar Fayad, al que la ciudadanía le ha dado la confianza, porque ejemplifica trabajo y la experiencia tanto en el gobierno como en el ámbito legislativo. El líder del priismo en el estado, dice que Fayad tiene la visión clara de hacia dónde debe de caminar el estado y la línea por la cual se debe conducir el progreso de los 84 municipios; de igual forma, recordó que toda la confianza que la gente mostró hacia el partido. Retomó que se ha trabajado por que el PRI sea ejemplo de transparencia y rendición de cuentas para consolidar aún más sus estructuras de dirigencias en todos los municipios con la intención de que hagan del trabajo una mística de todos los días, y se responda con la dignidad del deber cumplido. Por supuesto también se dijo que el dirigente de próximo comité municipal que no atienda estos rubros, se haga a un lado, por que no se pueden dar el lujo de perder el tiempo, así que quien busque la dirigencia sabe que ir a ese puesto va bajo un esquema de trabajo. Invitó a desterrar al enemigo número uno del Revolucionario Institucional llamado "simulación", a trabajar, donde el partido será oposición, para que construya, y no deje de lado a la ciudadanía.