Apreciaciones De manera oficial, la URSEHN a través de su titular José Federico Carranza informó que no hay reporte de quejas por casos que se hayan dado de condicionar la entrega de los libros de texto gratuito o por la negativa a la prestación del servicio educativo sino se paga una cuota de inscripción. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Sin embargo la CEDH informó que el pasado miércoles unos padres de familia se quejaron contra la directora de la escuela primaria Mariano Jiménez a quien acusan que sin una notificación de por medio eliminaron a su hijo de la lista de asistencia, dándolo al parecer de baja sin un motivo aparente por lo que dicha comisión ya recomendó las medidas cautelares para ese caso al titular de la SEGE Joel Ramírez Díaz. Será en próximos días cuando dicha directora responda ante tales acusaciones del porque tomó la determinación de ya no permitirle el derecho a la educación a ese menor y por qué no le notificó del caso por escrito a los padres del niño. Aprovechando el programa alimentario que impulsa el Municipio, el Partido del Trabajo recibió el día de ayer poco más de 100 despensas las cuales a su vez entregará a los militantes de ese instituto político. Como se sabe, a dicho partido político no le fue muy bien en las pasadas elecciones con los candidatos que propuso en donde tanto a la alcaldía como a la diputación local se fue sólo mientras que en la federal fue en colación con el PRD por lo que el objetivo del PT es trabajar para evitar que de nueva cuenta esté en riesgo de perder el registro nacional como sucedió el año pasado. Preocupados se encuentran los cañeros ante el anuncio de que la temporada de lluvias se intensificará, incluso las predicciones de huracanes que pudieran presentarse tanto en el pacifico como en el golfo sufrió una modificación, y ahora serán probablemente dos meteoros más los que se registren. Esto sin duda de darse traerá más agua a la zona de la huasteca, de hecho ya se vigila de cerca una tormenta que llegaría a las costas la próxima semana de continuar con su trayectoria; pero la situación es que en estos momentos muchos productores de caña se encuentran en etapa de siembra y corren el peligro de que al inundarse sus parcelas pierdan la siembra o parte de ella y no les alcance el tiempo para recuperarla. Tentativamente continúa el 20 de Octubre como la fecha de inicio de la zafra 2016-2017, siendo las cañas quedadas las primeras que habrán de cosecharse y ser llevadas a la factoría; a la par de supervisar las hectáreas de siembra, durante las próximas semanas las organizaciones cañeras comenzarán las reparaciones del parque vehicular, lo que traerá una importante derrama económica tanto a talleres como a refaccionarias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones