El gobierno ayuda más a agricultores que a campesinos Gobierno sí invierte al campo pero no a favor de los pequeños productores, campesinos o indígenas El secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Federico Ovalle Vaquera acusó que el Gobierno Federal si le invierte al campo pero no a favor de los pequeños productores sino de los grandes empresarios y agricultores quienes con programas de la SAGARPA han crecido. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Este viernes en Valles se llevó a cabo el Pleno Estatal Extraordinario con la presencia del dirigente nacional Federico Ovalle. Lo anterior lo expresó el líder campesino tras visitar Ciudad Valles en donde presidió el Séptimo Pleno Estatal Extraordinario de Análisis de la Movilización Zapatista del Frente Auténtico del Campo en donde participaron el pasado 8 de agosto en la ciudad de México contando con más de 100 mil campesinos de todo el país. "El presidente de la república dice que el campo tiene otras condiciones positivas, que le ha ido bien al campo y a los campesinos, eso dice él, que han invertido mucho dinero. Yo no los he acusado de que no han invertido dinero, yo digo que sí, pero para las empresas nacionales e internacionales y para los grandes agricultores, y que si bien es cierto hemos alcanzado una condición de país exportador también es cierto que no son los campesinos o los indígenas, no son los pequeños y medianos productores a los que les va bien" acusó el dirigente. Afirmó que le queda claro que el gobierno federal está al servicio de las grandes empresas y de la gente que tiene dinero pero basta dijo, con cuestionar los cafetaleros de Xilitla, a los productores de soya o granos, a los pequeños productores de la región huasteca si exportan en grandes volúmenes, si les va bien. En la movilización del 8 de agosto dijo, se logró modificar el presupuesto del 2017 en favor de las pequeñas unidades de producción, a los ejidatarios, comuneros, indígenas, para poder alcanzar la soberanía alimentaria y no depender de otros países. Ejemplificó que a la empresa SuKarne, de un solo programa de Agroparques obtuvo un apoyo mil 500 millones de pesos, más lo que le dieron en la SEDESOL, en la Financiera Rural, de la Secretaría de Economía y la SAGARPA, hecho que consideró como una grosería del gobierno y eso dijo, se tiene que modificar, finalizó.