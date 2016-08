PRD investigará si sus diputados apoyaron aumento de su salario El dirigente estatal del partido aseveró que el congreso vive una crisis política y de desprestigio; si los diputados perredistas apoyaron el aumento no estarán en la boleta en el 2018, señaló su líder Ciudad Valles, S.L.P.- Después de que comenzara a circular la versión de que diputados locales integrantes de la junta de coordinación política, avalaron ya una modificación a las percepciones que reciben los legisladores, aprobándose un aumento en las mismas, lo que los llevaría a ganar por concepto de dieta poco más de cien mil pesos; el dirigente estatal del PRD dijo que ya están investigando a los diputados de su fracción, adelantando que habrán sanciones en contra de quienes resulten responsables de apoyar el aumento de “sueldo”. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios José Luis Fernández, Presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática. José Luis Fernández, Presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática, cuestionado sobre los rumores que se han dado, del aumento en las percepciones de los legisladores locales señaló, “Nosotros no estamos de acuerdo ni vamos a avalar esta medida, incluso vamos a proponerles a nuestros compañeros, que son autónomos, en que hagan una propuesta de ley donde se dé para atrás a esta medida, yo no creo que haya ningún problema porque ellos se han manifestado en muchas ocasiones, incluso se adhirieron a una propuesta con la intención de disminuirse el salario”. Se habla de que esta propuesta ya se aprobó en la junta de coordinación política donde están presentes todos los partidos, propuesta que aún debería de votarse en el pleno cuando se reinicie el periodo de sesiones, “en caso de que alguno de nuestros legisladores esté involucrado en promover o apoyar esta medida, pues vamos a aplicar las sanciones que al partido le competan, con independencia de que nosotros mismos lo divulgaremos y haremos público, para que rinda cuentas frente a sus electores”, “el castigo más importante que puede sufrir cualquier político, es no estar en una boleta en la siguiente elección y si nuestros compañeros están incurriendo en esas circunstancias, están abonando al desprestigio del poder legislativo, evidentemente en la próxima elección no estarán en la boleta del PRD”, indicó Fernández. El líder del perredismo en el estado dijo que se encuentran permanentemente en análisis de los gobernantes que emanaron de su partido, por lo que aquellos que no respeten las propuestas del mismo podrían no apoyarlo en caso de que pretenda reelegirse. Finalizó señalando que en este momento el congreso del estado vive un momento de crisis política y el mayor desprestigio de su historia, el cual acumula desde tiempo atrás, situación que ha llevado a que se genere un desequilibrio en el poder público de San Luis Potosí. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El gobierno ayuda más a agricultores que a campesinos Bullying puede causar en niños pensamientos suicidas Piden reubicar a comerciante de parque El Pípila por conflictiva Abogados de Gastón Santos solicitan se continúe con el proceso en casa Pago de complementaria a jubilados tiene atraso debido al cambio de dirigencia