Piden reubicar a comerciante de parque El Pípila por conflictiva

Expresó que desde hace 6 años recibió la amenaza de muerte de parte de esa persona ya que ambas tienen un negocio de venta de comida justo frente a las oficinas del INAPAM sin embargo ha hostigado no sólo a ella sino a demás vendedores del lugar. Martínez Candelario del Sindicato de la CTM expresó que en el 2013 puso la denuncia penal en contra de esa mujer por el delito de amenazas, se realizaron careos pero no se le dio solución. “Ante los medios la hago responsable de que si a mi familia, a mis hijos, mis empleados les llega a pasar algo será su responsabilidad; yo ya hice todo por escrito, ya metí oficios, ya me cansé y las autoridades no responden porque si es una persona conflictiva que la retiren de ahí” pidió. Expresó que no pide que la retiren, sino que la reubiquen en otro espacio del parque Pípila para que no cause problemas entre los ambulantes. Incluso Martínez Candelario acusó que un trabajador del Municipio que es sindicalizado encargado de mantenimiento de las oficinas del INAPAM abandona sus funciones para acarrear cubetas de agua a dicha comerciante y ante ello pide que el Ayuntamiento actué a través de Oficialía Mayor ante quien ya puso conocimiento tales hechos, finalizó.