La reunión celebrada el día de ayer en el municipio de Aquismon por parte de la confederación revolucionaria de obreros y campesinos (CROC) se vio politizada para algunos ya que no solamente no acudió la presidenta municipal Yolanda Josefina Cepeda Echavarria a la reunión a pesar de que la esperaron durante casi dos horas, sino que además previamente puso a pensar a los anfitriones en como coordinar las actividades ya que ni el mobiliario les prestaron como se había solicitado con anterioridad, siendo esto politizado porque el principal organizador del evento Víctor Manuel Gómez Enriquez quien en las pasadas elecciones apoyo al partido de la revolución democrática que hizo alianza con el partido acción nacional y el actual gobierno es emanado del partido revolucionario institucional; sin embargo en este sentido los mayores responsables no son en este caso la cabeza, sino los mismos colaboradores que no se organizaron adecuadamente, ya que durante toda la semana la edil no se encontró presente en el municipio, aun cuando también debe de estar informada de la situación como corresponde.

En Axtla de Terrazas tal parece que la CEFIM acudió en el tiempo correspondiente para concientizar a los agentes de la dirección de policía y tránsito municipal, los cuales realmente ameritan conocer lo que son sus labores como tal, ya que en días pasados habrían abusado de su autoridad y les habrían quitado sus bebidas embriagantes a unos jóvenes, y no fue precisamente para que estos no se siguieran intoxicando con este producto sino para tomárselos ellos sin necesidad de gastar de su bolsillo, no siendo este el único incidente que se ha registrado indebida por parte de la corporación, ya que, según comentarios, a una persona en estado de ebriedad la habrían dejado tirada por no contar con recurso en los bolsillos, según sus propias versiones a los presentes.