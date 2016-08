Apreciaciones Ayer fue un día que debería ser significativo para Tamazunchale pues con la visita del ejecutivo del estado se reveló todo el apoyo que el municipio recibirá en materia educativa y que sienta un precedente histórico pues en algo deberá cambiar las condiciones de escuelas, alumnos y maestros. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Posiblemente el dar el mérito al gobierno del estado haya sido el motivo por los que en todos estos meses, sólo se anunciaron por el alcalde el impulso que tendría la educación, pero que no aterrizaba en hechos concretos, ayer fue revelado y habría que perder la objetividad para no reconocer la inversión, claro está, si se aterriza como se anunció. El mandatario dijo serán 230 millones de pesos en los próximos años para infraestructura educativa, lo que permitirá cambiar las condiciones de las escuelas, hizo entrega además de útiles escolares y uniformes, testimonio de ello fue la comunidad de Cojolapa donde menores de edad portaban una vestimenta color caqui, con bordados que asemejaban el tének, y calzado blanco. Se anunció además la instalación de 11 desayunadores y que se duplican los programas alimentarios. Se entregaron dos mil computadoras que todo en conjunto reflejan que en el tema educativo este municipio es de los más beneficiados. El evento oficial, eso sí, presentó algunas prisas producto de que el ejecutivo estatal llegó casi con dos horas de retraso lo que precipitó el programa establecido, pero que finalmente se entendería, qué son dos horas de retraso para varios años de adelanto en materia educativa. La llamada “plana mayor de la educación” se concentró en la huasteca sur, pues además del Secretario de Educación, Joel Ramírez, estuvo el Secretario de la sección 26 Alejo Rivera, quien no acudió al acto de la Justo Sierra, pero sostuvo una reunión con maestros en la escuela Primaria “Enrique Gandy”, donde le solicitaron su intervención para el pago de pensiones, el cual junto con el Secretario de Educación comprometieron a atender. Crisógono Sánchez, Delegado de Conafe, como en los buenos tiempos al frente del magisterio, se le percibió retomando ya su presencia, no en el primer plano, pero en su ambiente. El dirigente del Frente Ciudadano, Primo Dothé se lanzó ante el gobernador contra el delegado en la huasteca sur de la Secretaría de Comunicaciones acusándolo de emprender una persecución contra concesionarios en la ruta federal de Matlapa -Y griega de Xilitla tratando de convertirlos al transporte estatal cuando prestan servicio en ruta federal, además que denunció solicitaron a los prestadores del servicio 20 mil pesos por cada uno para que no hubiera mayor problema. La denuncia la presentó el dirigente durante la estancia del gobernador en la comunidad de Cojolapa, por lo que habrá que observar qué desata este nuevo episodio. Cercanos a la visita del gobernador también se apreciaron el ex alcalde Rosendo Pazzi, quien brevemente tuvo un diálogo con el ejecutivo cuando ya se retiraba de la comunidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones