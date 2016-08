Apreciaciones Este viernes por la tarde el dirigente estatal del PRD José Luis Fernández acompañado del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional Camerino Márquez y la de Sustentabilidad Adriana Díaz, tomaron protesta a los comités de base de ese partido no sólo de Valles, sino de varios municipios al interior de la región, como una de las acciones para seguir preparándose rumbo a las elecciones del 2018. Antes del evento se desarrolló una rueda de prensa en las oficinas de representación distrital XII que dirige Gerardo González Reverte y su coordinador general César González. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Como siempre, el gran ausente fue una vez más el actual dirigente municipal del PRD Guadalupe Arteaga García quien no asistió a la rueda de prensa y no estuvo en el presídium en el evento donde les fue tomada la protesta a los comités de base en un conocido salón social. Lo que si se supo es que Arteaga García fue citado por José Luis Fernández a una reunión en privado, aunque no se supo para qué. Dentro de las cosas interesantes que se ventilaron en dicha rueda de prensa fue lo expresado por José Luis Fernández de que pedirá a los diputados del PRD a que presenten una iniciativa para bajarse el sueldo que se aumentaron hace una semana luego de eliminar los apoyos legislativos o de lo contrario no aparecerán en las boletas electorales del 2018 en caso de que quieran buscar brincar a otro cargo o reelegirse. Quien fuera el dirigente del Partido Encuentro Social y candidato a la diputación local en el pasado proceso Jorge Eduardo Nieto de plano quedó defraudado de quienes lo invitaron a ese proyecto ya que a un año de ello, ni las gracias regresó a darle el líder estatal Julio César González Ramírez. Lamentó que quienes lograron ganar una diputación federal por el PES no se acuerden de quienes lo apoyaron, pero dejó en claro que en el 2018 ya no los apoyará. En días pasados el director de la UASLP Roberto Llamas Lamas fue cuestionado sobre el hecho de que entre sus catedráticos tenga al luchador social Miguel Ángel Guzmán Michel, cuando éste conformó guardias comunitarias en Tamasopo, ha tomado dependencias como la SEDESOL y la Subprocuraduría, así como la bloqueado la Central de Autobuses e incluso hace unas semanas atrás amagó con invadir las 32 hectáreas donde será construido el parque tipo Tangamanga. Hasta el momento dijo el rector, no ha hecho ningún tipo de movimiento que contravenga la normatividad universitaria pero sí se le ha dejado en claro que no puede azuzar u obligar a sus alumnos a participar en las actividades que emprende fuera de las aulas a cambio de una calificación. Es decir, mientras Guzmán Michel siga dando sus clases de acuerdo a la guía de estudios, podrá seguir en la Universidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones