Presentan queja contra delegado de la SCT ante el gobernador Acusan a delegación de la SCT huasteca sur de hostigamiento y denuncian cobro de 20 mil pesos por dejarlos trabajar con placas federales. Tamazunchale, S.L.P.- Por presuntamente detener dos unidades del transporte de la ruta Matlapa-Xilitla que prestan el servicio sobre la carretera federal, el dirigente del Frente Ciudadano Salvador Nava, Primo Dothé, presentó ante el gobernador del estado una queja contra el delegado de la SCT, por presuntamente usurpar funciones. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Primo Dothé Mata, dirigente del Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez. Durante la visita del ejecutivo del estado a la comunidad de Cojolapa, el dirigente navista se acercó al gobernador y le expuso la queja “estamos haciendo una denuncia de acciones indebidas e ilegales por parte del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, porque decomisó dos vehículos que transitan en ruta federal, que transitan de Matlapa a la Y griega de Xilitla y son transportistas que tienen más de 20 años trabajando y que en los últimos años pudieron acogerse a la modalidad de turismo; ahorita le mostramos al gobernador la placa de uno de los vehículos con placas de turismo, que son concesiones, pagaron su concesión, pagan anualmente sus refrendos, pagan su seguro de viajero, pagan la verificación que tiene que hacer la SCT, y ante toda esa reglamentación obtuvieron créditos y tienen vehículos 2016, 2017 que semanalmente están pagando alrededor de tres mil pesos, están cumpliendo casi con todo ante la federación y porque digo casi con todo, porque no transportan turistas, transportan pasajeros comunes, pero esta fue la salida que les dio la SCT federal porque SCT federal no contempla tramos tan pequeños para concesionar” explicó ya en entrevista Dothé Mata. Dijo por este motivo, la SCT estatal comenzó a hostigar a los transportistas “cuando no les corresponde, está usurpando funciones, está cometiendo ilegalidades” por lo que agregó se hizo la denuncia ante el ejecutivo “hicimos la denuncia ante el gobernador y el dijo que de inmediato se devuelvan los vehículos porque no tienen facultades”. Zu: ¿A qué creen se debe la persecución de la SCT estatal? PDM: “Yo no te puedo señalar a una persona, pero sí te puedo decir con conocimiento de causa y sino que me demanden y me lleven a los tribunales, los quieren convertir en transporte estatal, ese es el planteamiento, que esto está más descabellado de como esta ahorita, quieren dar placas estatales, concretamente ahorita el delegado de huasteca sur.” Primo Dothé consideró descabellada la propuesta porque cuestionó que cómo circularán con placas estatales en tramos federales “pero alguien se acerca y les dice que se resuelve todo con 20 mil pesos por parte de cada uno, esa denuncia se hizo ante el gobernador” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA SNTE y SEGE piden voto de confianza en pago de pensiones Entrega gobernador apoyos en el rubro educativo a escuelas de Tamazunchale Reconoce Carreras que ha sido difícil gobernar San Luis Potosí Se deben entregar resultados reales y no simulados al CDE del PRI: CZA No nos vamos a confrontar con la sociedad: SNTE