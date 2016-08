Espejeando El interés y compromiso supremo de toda autoridad, en este caso las hidalguenses, es y debe ser, el dar solución y respuesta a lo que pide y reclama la población, señaló el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, durante la clausura de las Jornadas de Capacitación a Autoridades Municipales Electas (2016-2020), como parte del Plan de Intervención para el Fortalecimiento Institucional de los Ayuntamientos. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En un hecho trascendental llevado a cabo en el auditorio Gota de Plata, donde estuvo también presente el gobernador electo, Omar Fayad Meneses, se dieron cita los 800 funcionarios municipales que recibieron la instrucción durante las últimas seis semanas. Ahí, el mandatario hidalguense expresó que el interés superior no son los partidos ni los grupos, sino los pueblos que representarán los alcaldes y el propio estado de Hidalgo. Francisco Olvera hizo votos porque ese sea el espíritu que guíe su trabajo para los próximos cuatro años, en un desempeño que llevarán de forma colegiada con el Ayuntamiento, porque es un trabajo plural, dijo, donde la confrontación no sirve de nada. En este sentido, el mandatario hidalguense señaló que una cosa es no estar de acuerdo con una obra o acción, y otra es el chantaje, pues, citó, hubo regidores que pedían un recurso extra, lo cual no está presupuestado. Asimismo, abundó que la percepción, el descontento social es por la corrupción, la componenda y la opacidad con la que algunos funcionarios municipales se conducen. Ante lo que los exhortó a que actúen con valores, además de una buena planeación y administración. Estos valores, detalló, son: honestidad, cercanía con la gente, garantizar la paz social, cuidar la imagen personal y aprovechar el talento de los jóvenes. Les pidió también una mínima capacidad de actividad moral, para tener autoridad ante sus gobernados. Por último, dijo a los funcionarios que van a heredar un estado en paz social, con los mejores estándares en seguridad, y con el mayor crecimiento a nivel económico en el primer trimestre de 2016. En su intervención, el gobernador electo, Omar Fayad Meneses, reconoció el fortalecimiento del municipalismo que realizó el gobernador Olvera, ya que al encabezar el ayuntamiento de Pachuca conformó en el estado la Asociación de Municipios, y formalizó la instalación del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun).

“Celebro que el gobernador Francisco Olvera fortaleció el municipalismo, en donde realmente se vive la alta escuela para la formación política”, aseveró Omar Fayad. Destacó que la diversidad política se vive más dentro de las administraciones municipales, al tiempo que felicitó a las y los alcaldes ahí reunidos por haberse ganado la confianza de la ciudadanía a través del voto popular. De igual manera solicitó a los próximos funcionarios municipales que trabajen bajo las premisas de una buena planeación y administración, así como bajo los principios de la transparencia; todo, con absoluta prudencia, para que su gobierno municipal sea ampliamente satisfactorio. Al definir a las alcaldías como célula básica del federalismo, el gobernador electo señaló que tenemos que verlo con respeto hacia el presupuesto y el gasto público. Por su parte, Cuauhtémoc Paz Cuevas, director general adjunto del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), señaló que el desarrollo municipal es un fuerte sustento de las tareas implementadas dentro de las reformas estructurales propuestas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Citó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se contempla que los 2 mil 946 municipios con los que cuenta el país sean articulados dentro del marco del federalismo, para que nadie sea marginado. El funcionario federal afirmó que es una prioridad la capacitación y profesionalización del servicio público para cumplir con las demandas de la ciudadanía para la construcción de un nuevo modelo de la gobernanza para los municipios. Por su parte, Alberto Almaguer Rocha, director general de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, destacó que este tipo de actividades son un pacto social por la productividad y la competitividad, además de que en Hidalgo son un marco idóneo para concluir los comités de gestión por competencias. De igual manera destacó el crecimiento económico del estado en la esfera nacional al alcanzar esta meta en los últimos 10 años; así como la certificación de 18 mil personas provenientes del estado en lo que va del sexenio de Enrique Peña. Sergio Arredondo Olvera, secretario general de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm), confirmó que este proceso es líder y con alcance nacional, que en 20 años que tiene como municipalista nunca había presenciado una actividad de este tipo en México. Agregó que en Hidalgo se trabaja de manera organizada para dar resultados que están sentando las bases para consolidar el municipalismo.

Fue José Luis Guevara Muñoz, director general del Indemun, quien dio detalles de estas jornadas de capacitación, mismas que se desarrollaron durante seis semanas, con 125 horas de capacitación, a través de 44 paneles, en los que participaron 800 integrantes de las presidencias municipales para la gestión 2016- 2020. El funcionario municipal subrayó que hasta el último día de la administración de Francisco Olvera no se escatimó en la capacitación y apoyo a los municipios. En este importante evento, Francisco Olvera entregó a Alberto Almaguer los estándares de competencia de la administración de obra pública, ejecución de atribuciones de la hacienda pública y ejecución de la perspectiva de género, así como la ejecución de las funciones de la contraloría municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando