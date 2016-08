No informó como corresponde Pedro Bustos: Maximino Hernández El alcalde presentó ayer su 5º y último Informe de Gobierno HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Xochiatipan, Hgo.- Para Maximino Hernández San Juan, vecino de esta cabecera municipal, el edil Pedro Bustos Hinojosa no informó como corresponde al comparecer ante la población y presentar su último 5º y último informe de Gobierno, ya que muchas obras aún no concluyen y él las dio como ya están terminadas al cien por ciento. Algunas de esas acciones –dijo- apenas presentan la mitad de su avance, y otras no serán concluidas en los días que le restan a su ejercicio administrativo al frente de la alcaldía. Hernández San Juan, dijo que acudió este viernes al informe, pero comunicó que es lamentable, ya que el munícipe se dedicó a hacer mención de obras de hace dos años y de este año sólo mencionó algunas obras ya que la mayoría están inconclusas, incluso para justificar dijo que se le ocurrió mencionar obras ya atrasadas y que son del gobierno federal. Dijo que en el aspecto educativo tampoco cumplió el munícipe, ya que el año pasado ya no quiso seguir apoyando el programa de educación inicial, en donde les quedó a deber algunos pagos, mientras tanto él presumió en su informe que había apoyado fuertemente a la educación. Agregó que en síntesis la administración de Pedro Bustos fue un fracaso, mientras que los regidores no supieron hacer su trabajo, ya que todos le aprobaron el informe a pesar de que hay serias irregularidades. En una palabra señaló que los regidores se hicieron como que no vieron nada y eso es lamentable, es decir, que estén a la orden del edil cuando ellos son representantes del pueblo y deben de sancionar las malas acciones en el Ayuntamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sujeto quería tomar de gratis Se cayó albañil de segundo piso Cuatro heridos en salida de camino Ojalá haya funcionarios honestos y transparentes en próximo gobierno: PT Obras inconclusas y faltas de apoyos de la alcaldía