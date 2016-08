Buscan en el municipio a persona desaparecida Atlapexco, Hgo. Hasta el momento nada se sabe del vecino originario de Benito Juárez Veracruz, quien desapareció hace unos días y por lo tanto en este municipio también se le busca. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios También es buscado en este municipio a vecino que desapareció en días pasados y pertenece al estado de Veracruz. Como se recordará, el vecino de la comunidad de Atlalco, perteneciente al municipio de Benito Juárez Veracruz, salió de su domicilio desde el pasado 10 de agosto, cuando se dirigió a la clínica de Chicontepec, sin embargo, ya no regresó a su casa. El nombre del desaparecido responde el nombre de Leonel Hernández, quien al momento de su desaparición, vestía una playera blanca, pantalón color azul marino y calzaba huaraches, por lo que desde ese día no saben nada de su paradero. Argumentaron desconocer los motivos por el cual ya no regresó a su casa, ya que no tenía problemas, de ahí que desde ese día han acudido a varias comunidades del vecino estado de Veracruz, pero también de este municipio y otros de la región. Solicitaron el apoyo de la gente, ya que en caso de que lo hayan visto en alguna comunidad de este municipio, podrá comunicarse a los teléfonos 016642316136 y 016642316137. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vecinos inconscientes no limpian terrenos Intensifican acciones para combatir el dengue Queja en contra de policías municipales Le cae block en la cabeza Persiste las fugas de agua en la cabecera