El presidente de la LMVB Me voy de la liga, con la frente en alto

Huejutla, Hgo.- El Licenciado en Educación Física (LEF), Tiburcio Gómez Ortiz manifestó en entrevista para Zunoticia que deja la Liga Municipal de Voleibol (LMVB), por varios motivos, ya que el Voleibol le ha dado grandes satisfacciones y varios sin sabores, es por eso que da un paso de costado y con la frente en alto.

Tiburcio Gómez Ortiz, ex presidente de la LMFV y director de ESVOHU.

El ex presidente de la LMVB señaló que volver a retomar la liga fue un esfuerzo de la mesa directiva, los delegados y las jugadoras de Voleibol quienes hicieron posible de que la liga retomara su nivel y no hubo juegos por de fault en todo el torneo pasado.

"Desafortunadamente en la rama varonil hubo personas maliciosas o mal intencionadas que no quieren que el voleibol de la ciudad crezca, es por eso que los juegos de esa rama no tuvieron continuidad, ya que había adeudos importantes y nunca se pusieron al corriente, esto desestabilizó a la liga", externó.

Gómez Ortiz comentó que otro de los motivos por los cuales deja a la liga es que debe estar al pendiente al cien por ciento de sus tres hijos (Nahúm, Josué y Yajaira Astrid Gómez del Rosal), dos futbolistas y Astrid está por graduarse y necesitará más del apoyo de parte de él y su esposa.

Sobre los destinos de la Escuela de Voleibol de Huejutla (ESVOHU), señaló que con engaños y presiones de terceras personas, sus alumnas se fueron a otra escuela de voleibol, eso lastima y molesta porque no es la primera vez que se lo hacen; pero él, está tranquilo y en la medida de lo posible seguirá formando nuevos prospectos de voleibol, finalizó.