Para este día se ha anunciado la visita del presidente estatal del PRI, Martín Juárez Córdoba quien asiste a un encuentro con los comités municipales de la huasteca sur en una reunión que algunos sectores del propio partido catalogaron como "privada" pues aseguran solo se convocaron a unos cuantos y no a todos los interesados en el PRI. La visita de Juárez Córdoba después de muchos meses de ausencia se espera de un poco de certidumbre a los priístas que desde hace semanas esperan la convocatoria para renovar las dirigencias municipales, y que reflejan temor a que se de por imposición cupular. El acercamiento así, se espera que sea productivo, aunque desde antes de llegar al municipio el dirigente, como ha venido siendo ya una característica de los priistas, se han empezado a generar las reacciones que no favorecen la búsqueda de los acuerdos. Juárez Córdoba no encuentra un PRI, distinto al anterior a las elecciones, durante y posterior a ella. A pesar de las experiencias que les dejó el anterior proceso electoral sigue reflejándose aun las corrientes de grupos que tratan de posicionarse por encima de los demás y de esta forma no construyen diálogos de acuerdos, pues los diálogos solo son para simular pero finalmente cada quien buscar su propio beneficio. El panorama del PRI sin embargo no es solo para Tamazunchale sino para el resto de los municipios y desde este momento ya permea en el ánimo de varios de que si las condiciones no les favorecen tomarán las opciones de las candidaturas independientes o las de otros partidos. La lealtad e institucionalidad dejan de ser la característica que tenían los militantes de este instituto. La reunión sostenida el pasado viernes por le dirigente del sindicato de maestros de la sección 26 Alejo Rivera con un grupo de docentes, aseguran tuvo resultados favorables pues se plantearon de forma directa varios temas de preocupación para los maestros como es el caso de quienes resultaron insuficientes y la necesidad respaldo; la consideración para maestros con años comisionados y desplazados por la reforma educativa, las pensiones entre otros puntos. Para algunos fue de observar que durante el encuentro, tanto el secretario de Educación como el dirigente sindical reconocieron su asistencia a la reunión a invitación de la llamada Dama de Hierro, Lupita Zavala, para quien mostraron trato preferencial. Esta es la segunda ocasión que se aprecia la llamada dama de hierro procura un acercamiento entre el Secretario de Educación con algunos sectores de maestros, lo que hace suponer que existe afinidades entre los titulares de educación en el estado y la también aspirante a dirigir el PRI municipal.