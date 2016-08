Quien busque dirigencia para ser candidato está equivocado: CDE PRI En encuentro con delegados y representantes de diferentes municipios, el líder estatal pidió impulsar la identidad partidista por encima de las dádivas En reunión con el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, delegados y dirigentes de comités de diferentes municipios externaron su inconformidad en el tema de las alianzas partidistas en donde el PRI no es quien encabeza ya que consideran no hay reciprocidad de los gobernantes actuales, a lo que el líder respondió que para marcar una postura se tiene que contar primero con una estructura sólida al interior del partido. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El presidente del comité directivo estatal del PRI y el delegado nacional se reunieron con representantes de varios municipios. Lo anterior se llevó a cabo en una reunión celebrada en un salón de eventos, en donde se dieron cita delegados, dirigentes de comités y militantes representantes de sectores de diferentes municipios quienes sostuvieron un encuentro con el presidente estatal del PRI, Martín Juárez Cordoba, así como con el delegado nacional del PRI Jorge Schiaffino, y las diputadas locales Guillermina Morquecho Pazzi y Rebeca Terán Guevara. En la reunión se plantearon diversos temas relacionados con la actividad del partido, entre los cuales destacó lo referente al proceso de renovación de las dirigencias municipales que está en puerta, en donde el delegado nacional manifestó que de los tres métodos que se consideran en la convocatoria la de elección por delegados no es confiable debido a que no se tiene un registro actualizado, mientras que por consulta a la militancia tampoco ya que se puede inflar el padrón con personas ajenas y hasta nocivas para el PRI, solo con intención de dividir y fracturar. Por tanto manifestó que será el consejo político el método que es más recomendable para proponer a los nuevos dirigentes de comités municipales, lo que pudiera ser por unidad, aunque manifestó que existen municipios en donde se han “querido pasar de listos” y proponen una planilla única bloqueando a los demás aspirantes, lo cual dijo no es aceptable. Por su parte el presidente estatal señaló que se tiene que rescatar la identidad partidista y ponderar por encima de los intereses personales, tratando de incluir a todas las corrientes, además de que advirtió que en este nuevo proceso que se avecina los nuevos dirigentes tendrán que asumir su compromiso y quienes piensen que podrán utilizar el cargo para candidatearse están muy equivocados. Algunas voces se alzaron en el sentido de que se le debe imprimir más respeto a la figura de los presidentes de partido ya que durante los procesos electorales tiende a ser relegada y hasta desconocida por quienes impulsan las figuras de los candidatos a cargos de elección y terminan quedando solamente de adorno solapados por la dirigencia estatal ya que finalmente son quienes terminan resolviendo. En el tema de los candidatos a cargos de elección Martín Juárez advirtió que nadie puede considerarse como aspirante en este momento ya que primeramente se tiene que cumplir con los requisitos que marca tanto el partido como el Instituto Nacional Electoral, como lo es la igualdad de género, ya que la mitad de los municipios deben ser hombre y la mitad mujer, y de estos géneros una parte tendrá que ser menor de 35 años por tanto se tendrá que hacer una valoración previa de los perfiles buscando el mejor postor para el partido y no enviar candidatos solo por cumplir. En este punto surgieron reclamos por el tema de las alianzas partidistas que se manejaron en el pasado proceso electoral ya que consideran fueron desiguales y desventajosas para algunos municipios, ya que a nivel nacional se acordaron de una forma y a través del comité estatal se bajaron de otra, lo cual consideran afectó los resultados obtenidos y provocó la desbandada de militantes inconformes. Asimismo que en los lugares en donde el candidato perteneció a otro partido y se ganó, no se ha respetado a la militancia que trabajó en la campaña y muchos fueron dejado fuera de los espacios dentro del ayuntamiento, además de que han contribuido al fortalecimiento del PRI sólo de su partido. Ante esto el presidente dijo estar consciente de estos reclamos, sin embargo resaltó que actualmente las alianzas se han vuelto necesarias para sacar adelante los procesos y que eso quedó de manifiesto con los resultados obtenidos, por lo que instó a los priístas a trabajar de cerca con la militancia y promover identidad partidista, inculcando el apoyo hacia el partido y no las dádivas ya que las personas se han acostumbrado a que si les dan ofrecen el apoyo, pero que esto no es garantía. Señaló que se tiene que fortalecer primeramente este trabajo para poder consolidar una estructura sólida que permita entonces sí fijar una postura ante los gobiernos y ante el mismo comité ejecutivo nacional.