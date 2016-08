Espejeando Surgido del Partido de la Revolución Democrática, a través del cual le arrebató el poder al Partido Revolucionario Institucional, el presidente municipal de Yahualica, Perfecto Hernández Bautista no pudo, o no quiso, vaya usted a saber, retener la alcaldía para el PRD, menos aún cuando el propio candidato a sucederlo se confrontó a más no poder con el único que podía haberlo ayudado para que se quedara en su lugar y ahí se rompió el encanto, ya que de haber sido otras las circunstancias el alcalde en turno hubiese operado como sabe hacerlo para ganar las elecciones, como de hecho lo demostró sobradamente proceso tras proceso que le tocó en suerte dar la pelea sin que le ganaran una sola contienda. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Pasado el tiempo y siendo hoy una historia muy diferente a la que muchos se esperaban, nadie podría señalar sin embargo al edil perredista de haberle devuelto la batuta al partido que él mismo sacó de la Presidencia; y menos aún dirían algunos, cuando el que pretendió recuperar el trono fue el mismo al que ya Perfecto se había encargado de quitarlo de la silla. Hoy que está por abrirse una nueva página en ese noble y aguerrido municipio -donde pareciera todavía haber figuras que no han logrado entender ni mucho menos dimensionar su tiempo y su espacio- será otro perfil construido a base de esfuerzo propio y liderazgo genuino quien lleve las riendas de Yahualica. El PRD no le regresa la alcaldía al PRI, sino que esta ha sido ganada hoy por el Partido Encuentro Social en la figura de Eustorgio Hernández Hernández (alcalde electo) mismo que para sorpresa de quienes decían sería un “candidato a modo” la realidad de los hechos deja en claro que el popular Toco dio una contienda de altura, dejando muy abajo a una pléyade de ex presidentes municipales quienes ilusamente llegaron a pensar que sus antes gobernados estarían esperándolos con los brazos abiertos; haciéndoles ver que la verdad de las cosas ya no quisieron volver a saber de éstos. Con la satisfacción de haber hecho su mejor papel al frente del ayuntamiento, y dejar constancia de su manejo administrativo y político (no enfrenta complicaciones como otros de sus homólogos para la entrega-recepción) Perfecto Hernández podría decir que les ha cumplido a los yahualiquenses, quienes por su parte también estarán conscientes de que han aprendido y madurado en el crecimiento y desarrollo del proceso democrático, como lo evidencia la alternancia por la cual han venido optando. A todo esto y por aquello de las dudas, previo a rendir su quinto y último informe de gobierno, el alcalde perredista asistió a una misa de acción de gracias y ya encarrerado donó una imagen de bulto del santo patrono en su natal Zoquitipan, donde fue el evento público, y cuyos pobladores podrán encomendarse a partir de hoy en presencia de San Pedro, nada menos que el encargado de las llaves del cielo. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), informa que la entrega de constancias de las 12 diputaciones de representación proporcional, de las regidurías por este principio en 53 ayuntamientos; así como síndicos de primera minoría, se realizará una vez que los órganos jurisdiccionales resuelvan los medios de impugnación interpuestos en contra de los acuerdos CG/256/2016 y CG/257/2016 que el Consejo General aprobó el pasado 18 de agosto. De manera específica, se reportan 14 medios de impugnación: 5 contra las 12 diputaciones plurinominales y 9 contra las regidurías de representación proporcional en los municipios de Pachuca de Soto (2), Progreso de Obregón (2), Huejutla de Reyes (1), Atitalaquia (1), Mineral de la Reforma (1), Tulancingo de Bravo (1) y Tepeapulco (1); interpuestos por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. En este sentido el IEE se mantendrá atento a las sentencias que emitan, según corresponda, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando