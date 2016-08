Piden a PROFECO verificar que empresas gaseras acaten precios del kg de gas

Andrés Hernández, comerciante de esta ciudad; señaló que el gas es un producto indispensable en los hogares, pero las empresas gaseras no acatan las reducciones en el precio que se anuncian y expenden el producto al mismo precio o en más. “Supuestamente desde el 17 de agosto bajó 1.28% por cada kilogramo de gas, lo que se deduce que en 30 kilogramos se baja en un 36 y hasta en 38 pesos, sin embargo el pasado sábado me surtí con una de las empresas gaseras y me dijeron que no sabían nada de esto”, añadió. Entonces –agregó- a que estamos jugando, el gobierno no les va a decir a ellos, y nosotros como usuarios estamos pensando en que ya vamos a pagar menos al comprar este producto. Resaltó que si se anuncia es porque realmente bajó el precio y solo esperamos que se haga realidad “pues uno está pensando y haciendo cuentas de lo que se consume y acá te salen con que eso no es cierto”. Insistió que en este tipo de casos debe de actuar inmediatamente la Procuraduría Federal del Consumidor “por eso estoy alzando la voz, para que las autoridades competentes intervengan en esta situación; pedimos a la población para que estén atentos y que exijan a las autoridades mayor atención a este tipo de problemas”, finalizó diciendo.