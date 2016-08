Leandro Olguín otra vez en escándalo de la feria Empresario se deslinda del adeudo de la renta del terreno de “La Floresta”, asegura él le pagó a Leandro Olguín y no es responsable de alguna deuda. Ixmiquilpan, Hgo.- Luego de que concluyera el periodo de la Feria Anual de Ixmiquilpan 2016 que se llevó a cabo en el terreno “La Floresta”, la presunta deuda de la renta del predio queda pendiente, el empresario tras aclarar que él alcanzó a salir “tablas” con al menos ochenta mil personas que ingresaron asegura “del terreno, yo no hice acuerdos, eso es del regidor Leandro Olguín” fue el principal intermediario entre los empresarios, yo le pagué a él ese dinero, eso ya es cosa del regidor”. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El regidor Leandro Olguín otra vez en escándalos de deudas. En una entrevista formal con Antonio Ornelas aseguró que no tuvo ningún problema en el cumplimiento de sus pagos y que los compromisos se llevaron a cabo conforme a los acuerdos establecidos con el evento ferial 2016, “nosotros quedamos bien en cuanto a la feria, en donde no hubo ningún inconveniente con los vecinos de la Media Luna y sus alrededores, el único problema que enfrentamos fue el convencer a la gente de que los artistas que habíamos prometido sí se presentarían a dar su espectáculo, pero no faltó la persona que decía que no iban a asistir y cosas así, pero de ahí en fuera todo muy bien; lamentablemente el último fin de semana nos llovió pero alcanzamos a tratar a 80 mil personas y cuando menos, no se perdió”. Sobre el adeudo a los dueños del predio “La Floresta” aseguran que la renta se acordó en $150,000.00 pesos y que a la fecha aún queda pendiente el pago de la renta del terreno en donde se realizó la Feria, problema que desmiente y se deslinda el empresario de Atracciones Roca “a mí el terreno me lo consiguió el regidor Leandro Olguín y yo a él le pagué todo lo que le tenía que pagar y si en su momento llegara a existir algún adeudo ya sería que los dueños lo arreglen directamente con Leandro, porque esa renta la hizo el regidor, él lo consiguió, yo conocía al dueño del terreno pero no tuve ningún tipo de trato directo con él, le pague una cantidad a Leandro y se supone que él debió pagarle a los dueños del terreno, yo no tengo contemplado ni el costo de la renta del predio. Confié en la buena voluntad de Leandro, ya si él no hizo el pago de la renta del terreno ese es problema de él”. Finalizó con respecto a algunas expresiones con la delgada de la Media Luna, “inclusive yo de buena voluntad les obsequie unos boletos de cortesía para ellos, en donde detectamos que estaban vendiendo las cortesías pero ese ya fue asunto suyo, yo no tuve ningun problema para sacar mis juegos y concluimos la feria bien. Sí detecté que estaban vendiendo las cortesías”. No se quejó del ayuntamiento, aseguró que le cumplieron. Hasta donde se sabe el dueño del predio es Pedro Martín. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Retiran a tianguistas del primer cuadro Tras no llegar a acuerdo rifan locales para nuevo mercado Baja afluencia de visitantes Tule afecta a vecinos y comerciantes Posesión del Inmueble es de CEDEX: SEPH