Artículo 123 pide cese de director de la DAPA Trabajadores del sindicato solicitan la intervención del presidente de la junta de gobierno; acusan de contubernio al jurídico y a Ballesteros Dirigentes e integrantes del Sindicato Artículo 123 de la DAPA, se manifestaron la mañana de ayer durante el homenaje en la Plaza Principal; acusan que la directiva del organismo operador se niega a respetar sus derechos como trabajadores, además de que el líder del otro sindicato con que cuenta la DAPA utiliza a los funcionarios para evitar se les cumpla con la entrega de útiles y uniformes. Los trabajadores del Sindicato Artículo 123 que se manifestaron la mañana de ayer, fueron atendidos por el Secretario del Ayuntamiento. Portando dos mantas con las leyendas "Cumplimiento al pliego petitorio", "Cese a Andrés Nájera Jurídico DAPA por amenazar trabajadores", al menos veinte trabajadores adheridos al Sindicato Artículo 123 se apostaron a un lado del quiosco, donde al ser abordados por el Secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda, señalaron que el motivo de la protesta era porque continuaba el incumplimiento a un pliego petitorio revisado meses atrás, y donde el organismo operador se comprometió a cumplir con sus derechos como trabajadores, "que respeten los acuerdos, es que en la junta ellos nos dicen por ley si les corresponde eso, les voy a pagar los impuestos les voy a pagar lo mismo que les doy a los otros agremiados y sin embargo al día siguiente dicen yo no dije nada, yo creo que un director general de un organismo, una persona de recursos humanos, una persona de administración o finanzas lo mínimo que den tener es palabra, si quedan en una acuerdo, que lo hagan, no que se burlen de los compañeros, por eso pedimos la intervención del presidente de la junta de gobierno, con esas personas ya no podemos hablar porque al día siguiente se van a desdecir", señaló una de las manifestantes. Anastasio García Rodríguez, Secretario General del Sindicato Artículo 123, dijo que han recibido amenazas por parte de Andrés Nájera, quien les dice que los correrá del organismo si le exponen sus inconformidades al presidente municipal, quien a su vez es el presidente de la junta de gobierno de la DAPA, Jorge Terán Juárez, a pesar de que lo único que solicitan ellos es que se cumpla con sus derechos laborales y los acuerdos que arrastran desde que Eligio Quintanilla era director y que ahora Edgardo González se niega a actuar y reconocer, por lo que también exigen su destitución. García Rodríguez, indicó que a pesar de que ya comenzó el ciclo escolar aún no se les han proporcionado los útiles a los trabajadores, así como los uniformes de trabajo, mismos que ya están en bodega, pero que no son entregados por presiones de Alejandro Ballesteros hacia la directiva de DAPA. "No nos permiten ahorrar tampoco, tenemos un beneficio de peso por peso, a nosotros nos han impedido el ahorro también por órdenes de este señor", indicó Anastasio. El dirigente sindical abundo que son un total de 43 trabajadores los que se encuentran afectados al no reintegrárseles el dinero que por impuestos al aguinaldo les quitaron y que al otro sindicato si les devolvieron, suma superior a los 63 mil pesos en total, además de los 15 días que laboraron mientras el organismo estaba en paro. Por último señalaron que de no haber acuerdos podrían irse a paro de labores.