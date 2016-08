Apreciaciones A una semana de haberse iniciado el ciclo escolar actual, comenzaron a resurgir las necesidades en los planteles educativos de nivel básico, siendo uno de ellos la primaria “Himno Nacional” del fraccionamiento Jardines del Campestre, en donde alumnos toman clases, unos en las canchas y otros más en un comedor o desayunador que fue habilitado a base de hules y mecates como salón. Según su director, se tenía planeada la construcción de aulas en la institución pero debido a los recortes que ha aplicado el Gobierno Federal no se llevó a cabo, por lo que pidieron la ayuda del municipio para poder atender esas carencias. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que el grupo que toma clases en la cancha batalla cuando llueve y cuando se venga el frío también sufrirán, al igual que los del otro grado, ya que al ser un comedor habilitado como salón no está cerrado, así que es urgente que se construyan aulas dignas antes del invierno. También padres de familia de la telesecundaria de La Marina expresaron este lunes, que un sólo maestro da clases a los alumnos de los tres grados por tal motivo piden la ayuda del municipio para que les contrate a una personal auxiliar. Finalmente este lunes en el Homenaje en la Plaza Principal, los agremiados del Sindicato Artículos 123 de la DAPAS cumplieron su palabra y realizaron una protesta en contra del director del organismo Edgardo González, contra el jurídico Andrés Nájera de quien piden su destitución por amenazarlos y se manifestaron contra Alejandro Ballesteros secretario general del otro gremio que tiene la titularidad del Contrato Colectivo. Acusan que desde hace casi un año, cuando Ballesteros Corona realizó un paro de labores, los integrantes del Artículo 123 sacaron la chamba adelante pero aun no les pagan. Peor aún, dicen que cuando ya llegan a acuerdos con Edgardo González, Alejandro Ballesteros se opone e impide que les cumpla lo acordado. Cerca de 30 trabajadores del Artículo 123 se ausentaron este lunes de sus labores en protesta a la falta de respuesta y pidieron la intervención del alcalde Jorge Terán Juárez para que solucione ese conflicto. Trascendió de nueva cuenta que el fin de semana pasado Rosa Lucía Cervantes presentó su renuncia al cargo que tenía en un área de la dirección de Obras Públicas. No es la primera vez que ésta dimite del cargo ya que en anteriores veces lo hizo hasta por Facebook y después protestó declarándose en huelga hasta que no le asignaran un vehículo para que realizara sus actividades. Lo cierto es que su mano o su iniciativa, tuvo varios frutos que embellecieron algunas partes de la ciudad pero la desesperación de la ex funcionaria puede radicar en el burocratismo y en la falta de apoyo económico para llevar a cabo sus ideas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones