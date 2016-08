Apreciaciones El regidor Leandro Olguín Chárrez otra vez en escándalos, siempre es su ambición en los recursos, es lo que lo delata. Se trata que como siempre, la Feria de Ixmiquilpan es el atractivo para algunos vivales para hacerse de recursos que no son públicos, que no son detectables y que en la simple acción de conseguirle a algún empresario el evento ferial, ya lleva implícita una ganancia para quien se asume de “Coyote” o intermediario. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Pero, quien mejor que un familiar del alcalde Cipriano Chárrez Pedraza, finalmente queda en familia, se trata de que le levantaron el castigo y ahora sí pasando por encima de la ex secretaria de finanzas Judith Sonia López Olguín, fue Leandro Olguín, que de entrada pues recibió el apoyo del empresario para salir favorecido con el evento ferial. Así fue como Leandro Olguín le sentó a Antonio Ornelas (empresario de la feria) en Pachuca, por supuesto esto ya llevaba ganancia, por lo menos estiman 150 mil solo por sentarlo con el alcalde. Así fue como se vendió la devaluada Feria de Ixmiquilpan, la que antes valía 7 millones por la concesión, hoy cuesta 700 mil pesos, así de amplia es la caída del evento. Ya no tiene atractivo para la sociedad, y veamos algo, si antes Leandro Olguín lograba meter 140 mil a la feria, hoy solo alcanzó 78 mil asistentes en los diez días. Pero mire esto, el regidor es el que se encarga de arrendar el predio “La Floresta”, por supuesto, eso incluye tener acceso a los espacios donde instala todos los estacionamientos, donde da empleo a los “viene viene”, obvio esto por horas deja un jugoso negocio, pues del mismo dinero que le dan para el predio, él renta gratis su negocio particular, así, aparentemente de parte del ayuntamiento recibe una cantidad y del empresario otra, aparte los costos de pago de piso por negocios al interior, entre otros convenios que se hacen en acuerdos informales. Se trata del pleito que se genera internamente incluso con el resto de los regidores, que ya le recriminaron a Leandro Olguín que ahora no los invitó al negocio, hoy fueron dejados afuera y eso genera molestias, los regidores ya le recriminaron a Leandro Olguín qué fue lo que hizo con los recursos, porque todo indica que quedó en un asunto familiar. Hoy la mejor estrategia del regidor era decir “no tengo nada que ver” así se la llevó, nadando de a muertito. Ya otra vez lo traen en escándalo, resulta que se comenta no ha pagado el predio de la renta de La Floresta 110 mil pesos, recurso que ya le dieron, que ya recibió, así que estos fueron extras de los 150 por coyotear con su pariente el alcalde, el tema de los recursos en la feria son algo así como los juegos de azar que se viven ahí dentro, todo lleva su trampa, entre lo limpio y lo sucio se generan ganancias para quien sabe trabajar el boleto de aparentar que no es parte y resulta que lo es todo. Mire nomás, cómo irse en el último año con las manos vacías, como si no se tuviera bastante con los problemas que ha ocasionado. Ha y mucho se comenta que pudiera ser el próximo secretario del ayuntamiento de Pascual Chárrez, imagínese usted apreciable lector, lo que se viene. Lo que hizo con su primo y ahora con su otro primo, pues ahí la lleva. Por otro lado el mismo Antonio Ornelas hace del conocimiento público que se le hizo entrega a la delegada de la Media Luna tres mil pesos en efectivo y 700 boletos de cortesía, esto es lo oficial, luego de que Socorro Suárez Marín acompañado de Rutilio Reyo Paredes, sub delegado, llegaron con algunos de sus compañeros para presionarlo para que les diera dinero bajo la amenaza de bajarles la gente si no accedía. Cabe agregar que de parte del secretario del ayuntamiento a estos les dieron otros 500 boletos, es decir un total de 1200 boletos con el que bien hubieran podido darle a sus vecinos, pero el negocio que hicieron fue mejor, el mismo empresario explica detectó que la delegada anduvo vendiendo esos boletos, es decir eso si es miserable, hacer negocio con sus vecinos, eso no tiene nombre. Por otro lado haga cuentas del estacionamiento de Leandro Olguín que no le costó ni un cinco, solo se dedicó a ganar dinero con los acuerdos que hizo, para cuanto le gusta que su estacionamiento le haya dejado de ganancias durante diez días, ahora ya entiende estimado lector porqué esas patadas por debajo de la mesa entre regidores, y es que no todo es por amor a su pueblo, sino por el bendito negocio que deja ser influyente en una administración municipal. Pregúntese ¿Cuánto se llevó Cipriano Chárrez? Por otro lado el alcalde de Ixmiquilpan rindió su quinto informe de gobierno y la pregunta es qué regidores le firmaron, todos, porque ahí solo dice que va con la firma de los regidores, también el grupo opositor, los que renunciaron, ¿ya les pagó? Porque esos con sus sueldos atrasados en su bolsa con eso tenían para traicionar a quienes en ellos creen, por que mucho se dice “el que traiciona una vez traiciona siempre” y mire cuanta ingratitud, los panistas sumados en contra de Cipriano ¿estarán arrepentidos? O les fue bien como quiera irse contra su propio instituto político, porque solo hay que acordarse que la mayoría de ese grupo era gente de Cipriano Chárrez Pedraza. El mismo Mateo Mithé fue regidor de SION, de los nueve regidores solo tres eran priistas, los demás como les podremos llamar, porque el profesor Eugenio entró con acuerdo con Cipriano Chárrez del grupo Tephé, es decir eran panistas, y así la mayoría, que como las etiquetas que son adquiribles. No creen que será mejor que los nuevos regidores que asumirán al encargo tengan una capacitación profunda del papel que van a realizar, poquitos pero claritos, muy serios y formales. Después de todo ser oposición es saber hacerlo, así fuera uno. Se espera que Pascual Chárrez tenga esa apertura, de que los regidores se sepan desarrollar en las comisiones de que no debe ser apunta de presión y golpes como asuman su responsabilidad, si dicen que no a algo que lo habrán de sostener públicamente con argumentos, por que no aprueban algo y la mayoría del cabildo a asumir eso con tolerancia, con responsabilidad. Se sabe ya dialogó con cada uno de los regidores priistas, eso es interesante, es bueno, de igual manera pretendemos ver en su toma de protesta todos los protocolos completos, que se haga presente el representante del PRI, el PT, del PRD, del PES, PAN, PT, MC, PVEM entre otros, se trata de un protocolo en el que todos caben, en donde la gente de Pascual Chárrez debe entender que ahora eviten las divisiones, vuélvanse tolerantes, maduros políticamente y en la toma de protesta entre más institutos políticos tenga sentados representando las fuerzas políticas, mayor mensaje de gobernabilidad, de que se quieren hacer bien las cosas.