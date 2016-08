Codesol responsabiliza a los gobiernos federal y estatal de obras detenidas Asegura que con Domingo Rodríguez, difícilmente podrán sancionar al municipio Tanlajás, S.L.P.- Dos obras detenidas tiene el ayuntamiento, que iniciarían luego del convenio realizado con la Federación y el Estado, pero asegura el titular de Codesol, Gerardo Delgado Sánchez, que no temen a una sanción por el retraso, pues responsabiliza a las dependencias de gobierno de no poder arrancar o continuar con los trabajos, porque a diferencia del municipio, no han cumplido con la parte que les corresponde. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios El gobernador del estado abanderó la pavimentación del tramo San José del Tinto-Malilija, sin embargo la federación no ha dado un solo peso. Una de las obras es, la pavimentación del tramo San José del Tinto-Malilija, que a pesar de ser iniciada oficialmente por el gobernador del estado, el pasado abril, los trabajos se detuvieron. Fue un convenio firmado con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), donde se programó una inversión de dos millones 813 mil 674.50 pesos, del cual el ayuntamiento ya otorgó el 80 por ciento del monto que le corresponde, pero la dependencia federal no ha dado un solo peso. La obra fue iniciada oficialmente por el gobernador del estado, el pasado abril. Sin embargo, tampoco les acepta la documentación necesaria para poder continuar con los trabajos, bajo el argumento de que no cumplen con ciertas especificaciones “nos dicen que los documentos están equivocados, pero nos lo han regresado cuatro veces. No hay flexibilidad (en referencia a la disponibilidad) del estado para dar el recurso”. A pregunta expresa, si temían alguna sanción por el retraso de las obras, el funcionario externó “no tienen por qué sancionarnos, tenemos toda la documentación, tenemos el respaldo; además con Domingo Rodríguez Martell, no creo que nos pongan sanción”, ironizó. El titular de Codesol, asegura que los mismos funcionarios del Indepi los han orientado en cuanto a la documentación que deben llevar, “nos hemos sentado juntos a ver qué es lo que falta, pero cuando volvemos con las correcciones, nos salen con que nos falta otra cosa, y así nos traen”. Con la obra estatal, referente a la rehabilitación de un sistema de drenaje, el convenio fue con la Comisión Estatal del Agua (CEA), donde se estableció que los montos a aportar para cubrir una inversión de un millón 598 mil 741.20 pesos, serían al 50 por ciento de ambos gobiernos, pero también –asegura- sólo el municipio cumplió con su aportación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Indígenas no tienen pretextos para permitir violencia en las escuelas contra sus hijos Viene severa la Ley de Transparencia en próxima revisión a Ayuntamientos Líder de los comerciantes ausente de sus responsabilidades Perredistas consideran abandonar su partido para unirse a Morena Establecen plazo para conformar APF’s