Espejeando

Con la pena, pero todavía ni se estrenan los presidentes municipales electos y ya les empiezan a surgir inconformidades anticipadas de sus futuros gobernados. El botón de muestra se ha dado en el municipio de Atlapexco, donde las fuerzas perredistas, quienes fueran vinculadas en el transcurso del proceso electoral con el grupo Nochebuena, se han manifestado ya de manera adelantada para protestar en contra de algunas figuras que consideran formarán parte del equipo de trabajo de la alcaldesa priista, Teresa Flores Nochebuena. Por lo anterior será interesante observar cuál es el tratamiento que se le da a este descontento que no está del todo claro, si es solamente por la posible inclusión de algunos funcionarios procedentes de Huejutla, y que por lo tanto desplazarían a potenciales aspirantes originarios de la localidad a ocupar dichos cargos, o ya junto con pegado siguen registrándose los estertores de un grupo que se resiste por igual a ser desplazado de las mieles del poder que ha disfrutado a placer durante ya largos años. Mientras son peras o son manzanas, es de esperarse que la presidenta municipal entrante haya valorado ya debidamente los perfiles profesionales, la capacidad de respuesta y no menos importante la sensibilidad de los prospectos a integrarse a su círculo cercano y a la plantilla en general a fin de no dar motivos a señalamientos o que éstos sean cuestionados a posteriori por su falta de tacto y compromiso con la enorme responsabilidad que se ha echado a cuestas en el propósito de cumplirles a los atlapexquenses y que éstos se liberen de una vez por todas de esas formas de las que ya dijeron estar cansados, el pasado 5 de junio. Por cierto que ya se convirtió en saludo obligado en las presidencias municipales de la región el expresarse "menos días" al momento de levantarse o estrecharse las manos entre compañeros de oficina, al tener muy presente que cada día que pasa se vence el plazo para que vayan haciéndose a la idea de que serán nuevos rostros los que lleguen a esas áreas de trabajo, o al menos eso se espera por parte de los ciudadanos. Quienes se vieron conversar de manera muy amena, son el todavía alcalde en funciones de Yahualica, Perfecto Hernández Bautista y quien habrá de sucederlo en el cargo, "Toco" Hernández, el primero de bandera perredista y el segundo de la nueva horneada que ha impulsado el Partido Encuentro Social, por lo que se ven que ambos ediles han fumado con toda la calma y paciencia la pipa de la paz y no se observa que existe el menor conflicto entre ellos, lo que anticipa una transición tan suave como la seda, muy diferente a cuando el propio Perfecto tomó las riendas de Yahualica, y que habría que recordar un día sí y al otro también tenía protestas. Pero todo eso quedó en el pasado en aquel municipio, y luego de haber realizado un intenso trabajo tanto en el terreno político como social, no quedan rastros de aquel malestar inicial. Donde de plano sí está de pronóstico reservado es en el municipio de San Felipe Orizatlán, donde se espera conocer a la brevedad el nombre de quien habrá de encabezar el Consejo de Administración Municipal, mismo que tendrá a su cargo la conducción de manera interina en tanto se repone el proceso electoral para que los orizatlenses vayan de nueva cuenta a elegir al que será su próximo presidente o presidenta municipal; por lo mientras la población se encuentra en la incertidumbre de saber primero quién llegará al Consejo, si es alguien de la localidad, lo cual tendría sus pros y contras, o bien les envían algún personaje externo que no tenga nada que ver con los grupos e intereses de uno y otro bando, aunque eso sí, quien sea designado deberá tener por lo menos un bien consolidado oficio en cuestiones políticas para poder mantener el control de dichos grupos y que estos no pretendan violentar, otra vez, el esperado proceso electoral municipal.