Señalan a Capacitador de Prospera que viola derechos, usos y costumbres Huejutla, Hgo.- Un grupo de titulares beneficiados con el programa PROSPERA de la comunidad de Tlalzintla perteneciente a este municipio, acudieron a este lunes ante las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno y ante la Comisión Regional de Derechos Humanos, para señalar que el Capacitador de Atención Ciudadana de Prospera, viola los derechos, usos y costumbres de los pueblos. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios El comisionado de la comunidad de Tlalzintla, David Andrés Hernández y un grupo de beneficiados de Prospera, señalaron a Ramiro Luciano Guillén, Capacitador de Atención Ciudadana de violar derechos, usos y costumbres. El comisionado de la comunidad de Tlalzintla, David Andrés Hernández; dio a conocer el documento que dirige la comunidad a las autoridades en donde se enumera algunos puntos determinados. En el documento se puede leer que la comunidad de Tlalzintla exige a las autoridades competentes que se investigue del problema de las Vocales del programa Prospera a Ramiro Luciano Guillén, Capacitador de Atención Ciudadana Prospera. Detallan que el 25 de mayo del 2016 "los Vocales los utilizaron en tiempo de campaña, pero la gente del pueblo se dieron cuenta lo que estaba pasando y de inmediato el pueblo decidieron cambiar a los Vocales pero en la oficina de Prospera no los quieren reconocer como Vocales". Seguidamente, exponen que durante el día 18 de agosto "Ramiro Luciano Guillén, reprimió y humilló a la gente que no llevaban morral con el logotipo Mover a México Prospera". Asimismo, subrayan que el Capacitador de Atención Ciudadana de Prospera "les faltó el respeto a las mujeres, pero muchas de ellas no dicen nada porque están enajenadas con el dinero o por temor de quitarles el programa Prospera". Incluso, exponen que esta persona "los amenazó para la otra que no traiga morral con logotipo Mover a México Prospera no podrá retirar su apoyo Prospera. Ramiro Luciano Guillén está violando nuestros derechos, usos y costumbres". Por todo ello, exigen a las autoridades competentes para que investiguen de inmediato esta situación "y si no el pueblo tomará otras decisiones más fuertes. porque este problema que está pasando lo repudiamos profundamente…".