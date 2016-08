El Bronco ya no es presidente del PRD por traidor y ambicioso Así lo señala José Luis Monroy dirigente de la UFIC HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios El Bronco fue desconocido como dirigente del PRD y en unos días será expulsado. Tlanchinol, Hgo.- Después de que el ex dirigente del PRD en este municipio Esteban Hernández Santos, se fuera a las filas del PAN en las pasadas elecciones municipales, militantes perredistas lo desconocieron, por lo tanto ya no es presidente del instituto del sol azteca y en los próximos días pedirán su expulsión del organismo en este municipio, por traidor y ambicioso, señaló el dirigente de la UFIC José Luis Monroy. Al hablar de este tema dijo que “El Bronco”, como se le conoce a Esteban, lo que le debería de dar es vergüenza, al andar diciendo que él es el dirigente del PRD, cuando en la pasadas elecciones por sus ambiciones se vendió al mejor postor, “por eso es que hace unos días los perredistas de este municipio lo desconocimos como dirigente y en los próximos días vamos a pedir que sea expulsado del PRD”, recalcó. Dijo que no es posible que este pseudoperredista y pseudopanista, solo ande jugando con los intereses de la gente y ande diciendo que quiere la unidad del PRD en este municipio, cuando en reiteradas ocasiones ha traicionado al PRD y sólo busca sus intereses personales, entonces ya no se puede confiar en él como dirigente. Hoy –abundó- ya se decidió que en unos días mas se le expulse del PRD, para que ya no ande engañando a la gente con el argumento de que quiere la unidad del PRD, sobre todo en las comunidades en donde les quedó mal a la gente pues los engañó con entregarles materiales y otros apoyos y nunca les dio nada. Finalmente el dirigente de la UFIC en este municipio aseguró que el bronco en vez de andar engañando a la gente que busque al dirigente del PAN y que su amigo Pablo Salazar, para quien y trabajó y lo llevó al blanquiazul que lo lance de dirigente de ese instituto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pseudolíderes sólo causan divisionismo: Santos Valdivia PC realiza desrame de árboles que tocan cables de alta tensión CAIC brinda servicios de calidad a infantes Auto sin frenos a punto de matar a dos maestras Hombre macheteado en pleito por un caballo